Timpul este prea prețios pentru a fi irosit dând cu aspiratorul, așa că azi avem câteva recomandări de aspiratoare robot pe care le găsești la reducere.







Dacă vrei ca în weekend sau în serile de după muncă să te relaxezi și să faci lucrurile pe care ți le dorești, în loc să te ocupi de curățenie, pune la treabă un aspirator robot. Iată câteva recomandări de aspiratoare robot pe care le găsești la reducere.

Aspiratoare robot Xiaomi la reducere

Aspirator robot Xiaomi Roborock versiunea a 2-a

Aspiratorul are un motor Brushless, fără perii, pentru durată de viață mai mare și eficiență energetică maximă, cu sistem de funcționare pe mai multe tipuri de suprafețe. Robotul își va face treaba cu un zgomot redus. Are o autonomie 2,5 ore per ciclu și încărcare automată - după finalizarea ciclului de curățare, robotul se încarcă singur și este din nou gata de acțiune. Robotul combină funcțiile de măturare și spălare a podelei. Înălțimea mică permite robotului să curețe sub cele mai joase piese de mobilier, precum și să să cațăre peste obstacole de până la 2 cm înălțime. Aspiratorul robot este acum la reducere. Îl găsești aici.

Aspirator robot Xiaomi MiJia Mi Robot

Acesta este un alt aspirator inteligent de la Xiaomi cu ajutorul căruia curățenia va deveni o activitate mult mai ușoară. Robotul dispune de un motor silențios și discret. Aspiratorul are trei procesoare care calculează traseul și mișcările, pentru a alege traseul cel mai convenabil pentru o curățare eficientă. Aspiratorul robot poate funcționa în mod Edge sau Zigzag, fiind capabil să ocolească obstacolele. După încheierea curățeniei, aspiratorul se va retrage la dock-ul de încărcare și se va reîncarcă automat. Bateria asigură o funcționare de 2,5 ore. Aspiratorul este la reducere. Îl cumperi de aici.

Reduceri la aspiratoare robot

Aspirator robot Xiaowa Roborock E202

Dacă vrei ca în weekend sau în serile de după muncă să te relaxezi și să faci lucrurile pe care ți le dorești, în loc să te ocupi de curățenie, pune la treabă aspiratorul robot. Dispozitivul permite programarea inteligentă, așa că poți să controlezi robotul acasă ori de la distanță, să programezi curățarea săptămânală sau zilnică și să verifici starea acestuia. De asemenea, are capacitatea de auto-încărcare. Aspiratorul robot are o cutie de praf de 640ml, fiind capabil să să urce pe o pantă de 2 cm. Robotul este redus cu 30%. Îl comanzi de aici.

Aspirator robot iRobot Roomba 980

Robotul aspirator se va asigura că ai podele curate în întreaga locuință, la apăsarea unui singur buton. Roomba 980 navighează întregul nivel al casei, urmărindu-și locația și mergând să se încarce de câte ori este necesar, până când curățenia este finalizată. Sistemul de curățare AeroForce cu Power Boost crește automat puterea de aspirare pe covoare, unde este nevoie cel mai mult. Cu aplicația iRobot HOME poți porni aspiratorul, îl poți urmări sau programa să înceapă curățenia de oriunde te-ai afla. Robotul curăță parchet, covoare și pardoseli dure.

Bateria rezistă să curețe până la 185 mp cu o singură încărcare. Comandă aici robotul aspirator, care este acum la preț redus.

Aspirator robot Ecovacs DEEBOT SLIM 2

Ultimul dispozitiv din lista noastră de recomandări cu aspiratoare robot la reducere este acesta de la Ecovas, mai ieftin acum cu 40%. Aspiratorul este ultra-plat, așa că se poate strecura cu ușurință sub mobilier și poate curăța zone greu accesibile pe care un aspirator obișnuit nu ar putea să le curețe. Este un robot multifuncțional de curățare, care poate curăța și șterge podelele într-o singură trecere. Acesta detectează automat mobilierul și scările. Când nivelul bateriei este scăzut, aspiratorul robot revine automat la stația de încărcare. Se găsește aici.