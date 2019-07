Numarul total al romanilor de pretutindeni este de aproximativ 9.700.000, conform datelor comunicate de catre 70 de misiuni diplomatice ale Romaniei si centralizate de ministerul de resort.



Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a prezentat miercuri bilantul MRP pentru prima jumatate a anului 2019, precum si primele rezultate ale unor chestionare adresate persoanelor si ONG-urilor romanesti din diaspora si din comunitatile istorice.

La aceste chestionare au raspuns 322 de persoane si ONG-uri. Participantii la consultare au afirmat ca ar dori mai multa unitate in cadrul comunitatilor romanesti de peste hotare, mai multe posibilitati de invatare a limbii romane, o mai buna relatie cu autoritatile romane, scrie Agerpres.

Potrivit raportului de activitate, numarul exact al romanilor de pretutindeni este greu de estimat intrucat multi dintre acestia nu isi stabilesc domiciliul legal in tara-gazda.

MRP arata, intr-un comunicat de presa, ca a aplicat pentru finantare europeana prin POCA pentru a realiza un studiu sociologic privind diaspora romaneasca.

Ministrul s-a referit si la initiativele privind procesul de reintoarcere si reinsertie sociala a romanilor din afara tarii, mentionand elaborarea unui proiect de lege in domeniu.

Bugetul alocat de MRP pentru sprijinirea activitatilor romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora pentru acest an este de 13.468.000 lei si s-a solicitat majorarea la urmatoarea rectificare bugetara. Finantarea nerambursabila se cifreaza la 5.478.000 de lei, fiind 159 de proiecte aprobate dupa prima sesiune (5.372.378,50 lei) - 71 in diaspora (2.477.708,50 lei), 58 in comunitatile istorice (1.796.670,00 lei) si 30 in Romania (1.098.000,00 lei).