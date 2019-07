Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, s-a aratat "oripilata" in urma declaratiilor prodecanului Facultatii de Teologie , Vasile Raduca, cu privire la viol, mentionand ca acesta 'nu are ce cauta ca profesor intr-o universitate'.

"Surprinzatoare si mai surprinzatoare din partea unui preot si mai surprinzatoare din partea unui profesor care preda morala. Ma oripileaza pur si simplu. Pe scurt, daca ma intrebati pe mine, eu v-as raspunde in mod transant: nu are ce cauta ca profesor intr-o universitate. Cu atat mai mult intr-o facultate de Teologie.

Apreciez interventia Universitatii prin pozitia pe care rectorul a exprimat-o public, il sustin si cred ca este prima masura pe care Universitatea trebuie s-o ia, si anume aceea de a-l scoate din pozitia de conducator de facultate, pentru ca este prodecan la Facultatea de Teologie. Dar eu cred ca si Comisia de etica a Universitatii se poate sesiza, cu atat mai mult cu cat domnia sa este profesor de morala. Mi se pare extrem de nepotrivita modalitatea pe care a ales-o sa se exprime public pe un subiect destul de delicat. Este absolut de neasteptat si extrem de surprinzator modul in care a gasit sa se exprime si ma intreb ce se intampla cu studentii pe care-i are si cum ii invata elementele legate de cursul de morala pe care il preda. De aceea, eu sugerez Universitatii, pentru ca Universitatea este cea care trebuie sa ia masuri in baza autonomiei universitare, sa sesizeze Comisia de etica si sa analizeze mai in profunzime cazul si sigur sa adauge si alte masuri", a declarat Ecaterina Andronescu la Realitatea TV, citata de antena3.ro.