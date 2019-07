Senatorul USR George Dirca atentia asupra sumelor impresionante acordate chiriei pentru sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in valoare de peste 9 milioane euro, in conditiile in care Agentia Nationala de Administrate a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) poate pune la dispozitie mai multe sedii adecvate desfasurarii activitatii.



"Conform informatiilor publicate in 2018, ANABI a valorificat un procent minor din totalitatea bunurilor indisponibilizate.

'In tot acest timp Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a platit chirie in cuantum de 9.138.508 euro din fonduri publice. Suma, chiar daca acopera ultimii 14 ani, este impresionanta si greu de justificat in mod logic, daca ne amintim ca in portofoliul Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) se gasesc inclusiv cladiri in care CSM ar putea functiona in mod optim. De fapt, activitatea ANABI ridica serioase semne de intrebare, iar institutia pare construita legislativ astfel incat sa nu poate valorifica bunurile indisponibilizate, ci mai degraba sa le conserve pana la momentul preluarii lor de catre vechii sau noii proprietari', transmite senatorul USR George Dirca, presedinte al Comisiei pentru Constitutionalitate si membru al Comisiei Juridice.

Senatorul USR subliniaza ca dincolo de pasivitatea absoluta a ANABI in ceea ce priveste valorificarea activelor confiscate de stat – in raportul pe anul 2018, Agentia anunta ca a valorificat 32 de autoturisme, 7 utilitare si 264.982 litri de vin, printre altele –, organigrama institutiei cuprindea 50 de posturi, dintre care, la nivelul anului trecut, doar 55 fusesera bugetate.

'Pentru o institutie de prioritate zero, presupun ca nu contenta nimeni necesitatea recuperarii prejudiciilor prin valorificarea bunurilor confiscate, organigrama arata a sabotaj legislativ. In plus, constatam ca anumite imobile ajunse la ANABI in urma deciziilor judecatoresti genereaza mai degraba cheltuieli cu intretinerea decat sa ajute la recuperarea prejudiciilor. De exemplu, sediile GRIVCO, confiscate de la Dan Voiculescu de aproape 5 ani, sunt evitate de institutiile care prefera de multe ori sa plateasca milioane de euro chirie decat sa se mute intr-un imobil devenit al statului. Daca Vama a renuntat – printr-o decizie suspecta a fostei sefe ANAF – la intentia de a se muta in fostul sediu GRIVCO din strada Girlei nr. 1, de ce nu se instaleaza acolo Consiliul Superior al Magistraturii?', sustine senatorul USR George Dirca", se arata intr-un comunicat USR.