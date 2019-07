Combinatia de apa calda cu lamaie este adesea recomandata de specialisti, avand in vedere multiplele beneficii pentru organism.



Majoritatea persoanelor o consuma in vederea ardelor grasimilor, insa apa calda cu lamaie are o multitudine de alte beneficii pentru organism.

Medicul nutritionist Luminita Popovici sustine ca apa calda cu lamaie ajuta procesul de digestie al alimentelor care urmeaza sa fie consumate; astfel cel mai bine ar fi sa fie servita cu o jumatate de ora inainte de mese.

"Paharul cu apa si lamaie are putine calorii, in jur de 25-30 calorii. Cu toate acestea ajuta organismul foarte mult pentru ca lichidul nu contine doar vitamina C, contine si calciu, potasiu, fier, vitamina A, precum si fibre pectinice", sustine dr. Luminita Popovici, citata de adevarul.ro.

Avand proprietati diuretice puternice, consumata dimineta pe stomacul gol, apa calda cu lamaie te ajuta sa scpai de retentia de apa din organism.

Mod de preparare: trebuie sa ai grija ca apa sa fie calda, nu fierbinte si sa pui intr-un pahar sucul de la o jumatate de lamaie, apoi sa o consumi imediat ce ai preparat-o.

Beneficii ale consumului de apa calda cu lamaie