Vasile Raduca, prodecanul Facultatii de Teologie din Bucuresti, a facut noi declaratii pe tema violului, el declarand ca ”graviditatea, in cazul violului, de multe ori se datoreaza unui consimtamant pe care victima si l-a dat” iar femeile trebuie sa evite mediul in care pot fi violate.





"Graviditatea, in cazul violului, de multe ori se datoreaza unui consimtamant pe care victima si l-a dat sau unei nestiinte. Nu stai sa fii violata, nu stai sa... Iti iei masuri de precautie", a declarat preotul marti seara, la Observator TV, potrivit News.ro.

Intrebat cum se poate realiza acest lucru, preotul a replicat: "Nu te duci in mediul in care sa poti fi violata".

Cand i s-a spus ca violul se poate intampla oriunde, Raduca a afirmat: "Eu nu cred ca violeaza cineva oriunde".

Intrebat, in aceasta logica, cum evita un copil violul, preotul a raspuns: ”Un copil trebuie pazit, trebuie aparat copilul. Un copil trebuie si educat”.

Cand i s-a explicat ca uneori violatorul este tatal sau unchiul sau omul din casa, preotul a spus: ”Cu atat mai mult trebuie sanctionati”.

El a tinut sa sublinieze ca ”nu orice viol se soldeaza neaparat cu stare de graviditate”.

Dupa ce i s-a spus ca multe violuri se soldeaza cu graviditate, Vasile Raduca a declarat sec: ”Sunt foarte multe violuri, probabil”.

Vasile Raduca, prodecanul Facultatii de Teologie si secretar al Comisiei de Bioetica a Patriarhiei Romane, a facut afirmatii controversate si discriminatorii despre sex, viol si musulmani in emisiunea difuzata in 27 mai, la Radio Trinitas si reclamata de ascultatori, potrivit site-ului paginademedia.ro. El a spus: "cand e vorba de viol, este vorba de un viol la care au consimtit persoanele respective" sau "in islam, femeia este considerata o lighioana".

Preotul Vasile Raduca a raspuns mai multor ascultatori: "Va rog sa retineti, sunt rarisime cazurile cand violul se soldeaza cu graviditate. Cand se soldeaza cu graviditate, sunt mai multe cauze: fie ca este vorba de un viol la care ai consimtit si care ti-a placut sa se repete, fie ca te-ai gasit in imposibilitatea de a face de asa maniera incat celulele germinale care sunt pe punctul de a se intalni, sa se si intalneasca si sa fie fertilizat oul".

Intrebarea unei ascultatoare, care a vorbit despre fiica ei care traieste in concubinaj cu un barbat de origine musulmana, a primit raspuns din partea preotului: "Aaa, vai de noi! (...) Doamna, eu v-as da doua raspunsuri. Inainte de toate, rugati-va… Rugati-va la Dumnezeu ca fata dumneavoastra sa termine cu aceasta relatie. Tanarul respectiv este de alta religie dar, credeti-ma, eu, ca roman, gandindu-ma la istoria de 500 de ani in care romanii au stat sub turci, am, doamna, imi pare rau c-o spun, am mari rezerve fata de anumite forme de intimitate cu anumite persoane. Va rog sa retineti ca, in Islam, femeia este considerata o lighioana care nu face altceva decat placere barbatului, cat acest barbat este capabil sa aiba asemenea placere. In Islam, femeia este gandita ca o fiinta fara suflet. Bine ar fi, mi-as dori din tot sufletul sa stiu ca fata dvs. a gasit un roman pe care sa-l iubeasca, cu care sa faca o casa, cu care sa faca copii".

Raduca a transmis ca regreta faptul ca vorbele sale "au avut un ecou nedorit" si revine cu explicatii.

”Din punctul de vedere al moralei crestine, relatiile sexuale sunt permise exclusiv in cadrul casatoriei, altfel omul isi poate duce viata si fara sa intretina relatii sexuale. Morala crestina nu este de acord cu utilizarea prezervativului. Cea mai buna metoda contraceptiva si acceptata de Biserica este abstinenta”, spune preotul.

”In cazul unui viol care ar presupune o eventuala stare de graviditate, in ciuda traumei suferite, victima are la dispozitie cateva ore in care ar putea ajunge la un centru medical specializat, unde primeste ingrijiri igienice speciale (sau poate face ea insasi acest lucru), incat violul sa nu se soldeze cu o sarcina”, sustine el.