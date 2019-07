Stiinta a patruns in viata noastra atat de mult incat cu greu ne putem imagina situatii zilnice care sa nu o implice. Suntem inconjurati de inventii si multe dintre ele au devenit parte integranta a vietii noastre. In majoritatea timpului nu tinem cont de importanta unor astfel de descoperiri, insa, fara sa constientizam neaparat, stim ca fara ele viata ar fi incompleta.



Daca ar fi sa faci o lista cu inventiile din viata ta fara de care nu ai putea trai, ce ai include? Iata cateva dintre cele mai importante descoperiri:

1. Aerul conditionat

Inainte ca aparatele de aer conditionat sa ne ajute sa facem fata temperaturilor ridicate din timpul verii, cei mai buni „prieteni“ ai oamenilor erau arborii, pe care ii plantau in jurul locuintelor, astfel incat, cu ramurile lor bogate, sa pastreze racoarea in case.

Primul aparat de aer conditionat a fost fabricat in 1902 pentru a raci o tipografie. Inventatorul sau, Willis Carrie, a obtinut brevetul in 1906 si a inceput sa vanda aparatele pentru utilizare comerciala. Abia in 1928 a lansat primul aparat de aer conditionat pentru locuinte.

2. Ceasul

Digital sau analog, ceasul este peste tot: pe peretele salii de clasa, pe biroul de la serviciu, chiar si in parcurile din marile orașe. Masina, televizorul, cuptorul cu microunde, espressorul - toate au incorporate cate un ceas. Pare ca timpul este vizibil peste tot, dar asta nu a stat mereu asa.

Primul ceas a fost, de fapt, un bat ingropat in pamant. Cum era verificata ora? La acea vreme, toata puterea era detinuta de soare. Umbra din jurul batului era diferita in functie de pozitia soarelui pe cer si astfel era stabilita perioada din zi.

3. Roata

Multa vreme a fost considerata cea mai importanta inventie din istoria omenirii. Fiecare dintre noi foloseste zilnic roata, indiferent de mijlocul de transport pe care il preferam. Masini, autobuze, biciclete, trenuri - niciunul dintre aceste vehicule nu ar fi existat, cel putin nu in forma actuala daca nu ar fi fost inventata roata.

4. Frigiderul

De cate ori nu te-ai trezit in miezul noptii pentru a bea apa rece de la frigider sau a manca o bucata de prajitura care a ramas de la cina? Ei bine, astfel de gesturi ar putea fi considerate un lux de catre oamenii din trecut, care nu aveau aceasta posibilitate de a pastra mancarea mai multa vreme. Multe dintre alimentele de care ne bucuram in prezent - oua, lapte, branza, carne, unt - trebuiau cumparate, in urma cu peste 100 de ani, in cantitati mici pentru ca altfel se stricau. Primul frigider construit cu scopul de a conserva hrana a fost fabricat in 1911.

5. Computerul

Odata cu aparitia computerului, viata oamenilor a devenit mult mai simpla. Capacitatea de a face mai multe lucruri in doar cateva secunde a transformat computerul intr-una dintre cele mai apreciate inventii. Datorita progresului tehnologic, puterea acestor sisteme a crescut exponential si continua sa se imbunatateasca in permanenta.

In decursul a 30 de ani, computerele au revolutionat modul in care functioneaza businessurile, felul in care oamenii muncesc si comunica. Este destul de greu sa-ti imaginezi un singur aspect din viata de zi cu zi care sa nu fi fost influentat de dezvoltarea acestei tehnologii.

In ciuda ritmului rapid in care se intampla totul si a vietii moderne, multe facilitati din viata noastra sunt rezultatul unei retele de idei, concepte si inventii care au prins forma datorita unor oameni de stiinta pasionati. Nu le stim intotdeauna numele si, de multe ori, ideile lor se suprapun, astfel incat nu stim cui sa multumim, dar povestile din spatele acestor inventii ar trebui cunoscute de toti cei care le folosesc.