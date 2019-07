Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca in primavara anului 2020 vor incepe lucrarile la Spitalul Metropolitan din Capitala.



"Spitalul Metropolitan prinde contur – Trustul de Cladiri Metropolitane trateaza 2 solutii tehnice pentru acest obiectiv. Demersurile pentru viitorul spital metropolitan avanseaza rapid, dupa ce, in luna aprilie, Primaria Capitalei a alocat bugetul pentru primele etape ale acestui proiect, iar in luna mai a atribuit Trustului de Cladiri Metropolitane Bucuresti contractul de elaborare a Studiului de Fezabilitate.

Ma bucur ca ajungem la o noua etapa cu acest proiect in care am crezut inca de la inceput, spitalul metropolitan, o investitie extrem de importanta pentru bucuresteni si nu numai. Trustul de Cladiri Metropolitane ne-a prezentat cele doua solutii tehnice pe care le trateaza si pe care le va propune municipalitatii.

Acest lucru inseamna ca in aceasta toamna putem aduce in sedinta Consiliului General pentru aprobare indicatorii tehnico-economici. Pasul imediat urmator este sa organizam procedura pentru realizarea proiectului tehnic si apoi pentru executia investitiei. Tinta noastra este ca in primavara anului urmator sa incepem lucrarile.

Spitalul metropolitan va raspunde tuturor cerintelor si exigentelor din domeniul sanatatii. Investitia vizata de Primaria Capitalei presupune atat zona medicala, cat si un centru de excelenta si functii complementare, cum ar fi spatii de cazare pentru insotitori. Solutiile tehnice trateaza un numar intre 800-1000 de paturi.

Terenul aferent investitiei se afla in proprietatea Primariei Capitalei si se afla in zona de Nord a Capitalei", a scris Gabriela Firea pe Facebook.