Un angajat al Ministerului Transporturilor a murit dupa ce a cazut de la etajul al treilea al unui hotel din Pascani, judetul Iasi.



"In jurul orei 7.00 am fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca un barbat ar fi cazut de la etajul trei al unui hotel din Pascani. La fata locului s-au deplasat medicii care au constatat decesul. A fost intocmit dosar penal si s-a dispus efectuarea necropsiei", a declarat Ioana Bilea, purtator de cuvant al Politiei Judetene Iasi.

Incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti, la un hotel situat in centrul municipiului Pascani. Barbatul in varsta de 54 de ani se cazase luni, impreuna cu un coleg, acesta fiind de asemenea angajat in Ministerul Transporturilor. Cei doi se aflau intr-o delegatie.

Barbatul a cazut pe terasa hotelului si a fost gasit mort marti dimineata, anchetatorii luand in calcul varianta sinuciderii, informeaza News.ro.

Colegul sau de camera le-a spus anchetatorilor ca nu stie ce s-a intamplat si ca nu a auzit niciun zgomot.