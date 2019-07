Medicina de familie este una dintre cele mai importante specializari medicale: acesta este, de cele mai multe ori, primul loc unde ajunge pacientul care are nevoie de ingrijire. Aici, el primeste de la medicul de familie bilete de trimitere pentru diferite analize sau investigatii, aici este consultat si primeste tratament sau este indrumat catre un medic specialist, atunci cand problema lui este mai complexa.





Tot la cabinetul de medicina de familie, pacientul poate face vaccinuri gratuite si poate primi retete compensate ori gratuite pentru tratamentele necesare. De aceea, cabinetele de acest fel sunt foarte importante, insa ele trebuie sa respecte toate reglementarile in vigoare.

Prin urmare, daca esti medic si vrei sa-ti deschizi un cabinet de medicina de familie, trebuie sa te informezi din timp si sa afli tot ce trebuie sa faci pentru a functiona legal. Iata pasii pe care trebuie sa-i urmezi.

Etapele deschiderii unui cabinet de medicină de familie

Prima decizie pe care trebui s-o iei este sa alegi ce statut vrei sa aiba cabinetul tau. Poti deschide un cabinet, cu aprobare de la Colegiul Medicilor din Romania, sub una dintre urmatoarele forme de organizare:



Persoana fizica independenta (PFI)



Cabinet medical individual (CMI)



Societate comerciala (SRL) – cabinetul trebuie inscris si la Registrul Comertului si esti obligat sa ai un contract de prestari servicii cu o firma de contabilitate.

De asemenea, cabinetele medicale pot fi de mai multe tipuri:



Cabinet individual: medicul titular este cel care lucreaza, dar poate avea si salariati si alti medici colaboratori.



Cabinete medicale grupate: este practic o colaborare intre mai multe cabinete individuale, dar fiecare cabinet medical isi pastreaza individualitatea.



Cabinete medicale asociate: mai multe cabinete medicale se asociaza pentru a presta servicii medicale complete, in comun.

Cerinte pentru deschiderea unui CMI

Cel mai des intalnit este cabinetul medical individual (CMI). Ca sa-ti deschizi un cabinet de acest fel, trebuie sa stii ca este obligatoriu sa respecti urmatoarele cerinte:



Cabinetul trebuie sa aiba un sediu: medicul care deschide un cabinet trebuie sa aiba dovada ca detine spatiul necesar, sa aiba o schita a spatiului si sa obtina toate avizele necesare pentru functionare.



Trebuie sa stabilesti obiectul de activitate: in acest caz, specializare medicala pe care ai obtinut-o in urma studiilor (de exemplu, cabinet de medicina de familie).



Trebuie sa ai un act de infiintare a cabinetului: certificatul de inregistrare in Registrul Unic al cabinetelor medicale este intocmit de catre Directia de Sanatate Publica Judeteana/a Municipiului Bucuresti.

Acte necesare pentru infiintarea unui cabinet medical

Iata care sunt actele necesare pentru infiintarea unui cabinet medical, pe care trebuie sa le depui la Colegiul Medicilor din judetul unde vei avea sediul:



Dovada de detinere a spatiului (contract de inchiriere, donatie, vanzare-cumparare)



Schita spatiului unde va functiona cabinetul.



Acordul scris al colocatarilor (daca spatiul cabinetului este intr-un bloc sau intr-o cladire unde isi desfasoara activitatea alte persoane).



Autorizatia de libera practica a medicului titular.



Dovada achitarii taxei de avizare pentru respectiva specializare medicala.



Dovada platii la zi a cotizatiei catre Colegiul Medicilor.



Cerere tip.

Dupa ce ai depus toate aceste acte, vei stabili impreuna cu Colegiul Medicilor data la care va veni in inspectie un reprezentant, care sa verifice daca exista in cabinetul tau dotarea minima necesara pentru desfasurarea activitatii.

Apoi, in termen de 30 de zile, vei putea obtine certificatul de Avizare a Infiintarii Cabinetului Medical. Acest act va trebui apoi depus la Directia de Sanatate Publica, pentru inscrierea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale. Daca vei avea la cabinet si alti medici angajati sau colaboratori, trebuie sa ai pentru fiecare in parte cate o fisa cu atributii.

Dotari obligatorii ale cabinetului de medicina de familie

Potrivit Ordinului Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 153/2003, un cabinet medical individual trebuie sa aiba o dotare minima obligatorie pentru a putea functiona. Dotarea difera in functie de specializarea sau specializarile pe care le ofera cabinetul respectiv (medicina de familie, cardiologie, ginecologie etc).

Astfel, in cazul unui cabinet de medicina de familie, dotarea minima obligatorie include:



aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;



masa ginecologica;



cantar;



taliometru;



pelvimetru;



negatoscop pentru radiografii;



apasator pentru limba;



deschizator gura;



ciocan reflexe;



canule rectale;



canule uretrale;



canule vaginale;



trusa completa de mica chirurgie;



valve ginecologice si pense de col;



centimetru de croitorie;



seringa Guyon pentru spalaturi auriculare;



atele Kramer;



termometru.

La toate acestea se adauga dulapuri pentru medicamente si instrumente medicale, masa ginecologica, masa pentru instrumentarul medical, scaune pentru recoltat sange si o canapea pentru consultatii. Gasesti tot acest mobilier medical pe Promed.ro.

Daca vei respecta intocmai cerintele prevazute in lege privind dotarea unui cabinet medical, inspectorul de la Colegiul Medicilor iti va acorda fara probleme avizul necesar pentru obtinerea certificatului de infiintare a cabinetului.

Astfel, in scurt timp vei putea primi toate documentele si aprobarile necesare ca sa-ti poti incepe in sfarsit activitatea in noul tau cabinet de medicina de familie.