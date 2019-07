Un preot, in varsta de 40 de ani, din localitatea Buzieni a fost transporat in stare grava la Spitalul Judetean din Botosani, dupa ce a fost atacat de viespi.





Preotul a intrat in soc anafilactic. El ar fi fost intepat de viespi in zona gatului, fetei si uneia dintre urechi.

"Pacientul a fost preluat de la domiciliu in stare de soc anafilactic, cu tensiune mica, a fost stabilizat, i s-a administrat tratamentul corespunzator, dupa care a fost transportat cu ambulanta de terapie intensiva la UPU, l-am predat medicului de la Departamentul de urgente majore. Acum pacientul este stabil hemodinamic, sub supraveghere medicala. Ulterior vom decide daca ramane daca va ramane internat in spital sau va merge la domiciliu, unde va trebui sa efectueze tratament", a spus Ramona Guraliuc, medicul sef al UPU Botosani pentru Agerpres, potrivit antena3.ro.