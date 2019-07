Ministerul Afecerilor Externe a emis o alerta de calatorie pentru Italia.



"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in cursul zilei de 24 iulie 2019, mai multe organizatii sindicale vor participa la o greva nationala - care va afecta serviciile publice in domeniul transporturilor, cu exceptia celui aerian. Sunt preconizate perturbari puternice, indeosebi la nivelul transportului feroviar, maritim, cel public local si al serviciilor de taximetrie.

De asemenea, pentru ziua de 26 iulie 2019, a fost anuntata o greva in transportul aerian.

Pentru mai multe informatii cu privire la serviciile afectate, se recomanda consultarea site-ului Ministerului Infrastructurii si Transporturilor si contactarea companiilor de transport.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Roma: +390683523358; +390683523356; +390683523352; +390683523344, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si numarul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Italia: +393451473935, respectiv al oficiilor consulare: CG Trieste: +393408821688; CG Milano: +393661081444; CG Torino: +393387568134; CG Bologna: +393491178220; CG Bari: +393346042299; C Catania: +393209653137).

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet roma.mae.ro, mae.ro, pagina de Facebook a Ambasadei Romaniei in Italia si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia „Calatoreste in siguranta”, care ofera informatii si sfaturi de calatorie", arata MAE.