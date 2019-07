Livingul este incaperea in care ne petrecem timpul liber, ne relaxam alaturi de familie si prieteni, asa ca atmosfera din aceasta camera trebuie sa fie una cat mai calduroasa si primitoare. Insa, daca nu ai avut timp sau bani sa iti renovezi locuinta, s-ar putea sa nu stii de unde sa incepi atunci cand decizi sa reimprospatezi aspectul oricarei incaperi. Iar cand vine vorba de living, acesta poate fi in mod special dificil de renovat, mai ales daca nu dispui de un buget care sa iti permita sa redecorezi complet.



Cu toate acestea, exista cateva metode ingenioase prin care poti crea un design armonios in livingul tau, ii poti reimprospata aspectul si il poti face mai functional si armonios, fara sa cheltuiesti o avere. Este suficient sa stii cateva trucuri practice si iti vei putea pune planurile in aplicare imediat:

In living trebuie sa primeze confortul

Pentru ca utilizam aceasta incapere in principiu pentru a ne relaxa, este important sa ne simtim cat mai confortabil atunci cand ne uitam la televizor, cand citim sau ne asezam pe canapea pentru a ne odihni. Familiile cu copii au nevoie de un coltar mai spatios, pe care sa se poata aseza fiecare confortabil si sa aiba suficient loc, in timp ce cuplurile sau cei care locuiesc singuri au nevoie de o canapea incapatoare, care sa se potriveasca, insa, si pe dimensiunile camerei.

Atunci cand vrem sa reimprospatam aspectul unui living, canapeaua este primul lucru cu care ar trebui sa incepem. In primul rand, aceasta este piesa de mobilier de care depinde cel mai mult confortul nostru. In al doilea rand, schimbarea canapelei va da un aspect cu totul nou incaperii, fiind punctul central al oricarui living. In plus, o canapea moderna si confortabila nu este atat de scumpa pe cat te-ai astepta, astfel ca o poti inlocui pe cea veche si incomoda fara sa faci mari sacrificii financiare.

Mizeaza pe lumina naturala

Luminata corect, orice incapere poate capata un aspect relaxant si intim, care sa ne ajute sa ne reincarcam bateriile si sa ne deconectam de la stresul cotidian. Lumina naturala are numeroase beneficii asupra sanatatii noastre si a starii de spirit. Studiile arata ca expunerea la lumina naturala ne poate alunga oboseala, ne incarca cu energie si ne poate ajuta sa ne concentram mai usor. Daca livingul tau este intunecat nu te vei putea bucura de toate aceste beneficii ale luminii naturale.

Investeste in niste perdele deschise la culoare, subtiri, pe care sa le completezi cu niste draperii din catifea, cu ajutorul carora sa poti controla luminozitatea din incapere. In timpul zilei lasa draperiile deschise larg, astfel incat livingul sa fie cat mai bine luminat. In schimb, atunci cand vrei sa te odihnesti poti trage draperia si te poti bucura de o atmosfera intima si placuta. De altfel, simpla inlocuire a perdelelor si draperiilor este suficienta pentru a da un aspect cu totul nou oricarei incaperi. Probabil ai observat deja ca o camera pare goala atunci cand dai jos draperiile pentru a le pune la spalat, asa ca nu este greu sa iti imaginezi puterea pe care acestea o au asupra designului unei camere.

O zugraveala proaspata

In timp, peretii din locuintele noastre, in special cei albi, se ingalbenesc, se pateaza si se murdaresc, pierzandu-si astfel culoarea de odinioara. De aceea, o reimprospatare a zugravelii poate reda aspectul de nou al intregii locuinte, nu numai al livingului. Iar daca te-ai plictisit de albul peretilor poti incerca o zugraveala intr-o culoare mai indrazneata sau un tapet care sa iti transforme complet livingul. Ai grija doar ca acele culori sau imprimeuri de tapet pe care le alegi sa se potriveasca si sa se completeze armonios cu mobilierul, cu covoarele sau cu nuanta parchetului, astfel incat schimbarea sa nu para a fi una fortata.

Improspateaza aspectul mobilierului vechi

Daca nu ai bani sa inlocuiesti mobilierul vechi cu unul nou, modern, cea mai buna solutie pentru a reimprospata aspectul mobilei este printr-un strat proaspat de vopsea sau prin lacuire. In timp, vopseaua de pe mobila se ciobeste, se crapa, iar dulapurile sau biblioteca din living capata un aspect invechit, desuet. In schimb, daca ai rabdare sa cojesti vopseaua veche, sa uniformizezi suprafetele din lemn, apoi sa aplici un strat protector si o vopsea noua, livingul tau va arata ca nou, fara sa fii nevoit sa schimbi mobilierul cu totul.