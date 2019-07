O echipa de elevi romani din Baia Mare a castigat premiul 2 la competitia internationala TADPOLE, care a constat in dezvoltarea unor algoritmi ce prezic evolutia bolii Alzheimer. Tinerii au concurat cot-la-cot cu alte 32 de echipe de cercetatori din intreaga lume si au obtinut premiul al II-lea la categoria elevilor de liceu, in valoare de £2500, adica aproximativ 13.000 de lei. Rezultatele au fost anuntate de curand pe site-ul oficial

„Rezultatele competitiei evidentiaza algoritmii de ultima generatie in prezicerea progresiei bolii Alzheimer”, spune co-organizatorul Daniel Alexander de la University College London.

„Tehnologia curenta poate prezice cu acuratete diagnosticul sau volumul ventriculelor cu cel putin un an inainte. Pentru alte task-uri, precum prezicerea scorurilor cognitive, metodele curente nu functioneaza inca asa cum ar trebui.”

„A fost o experienta unica sa organizam competitia si sa coordonam cele 33 de echipe din toata lumea”, marturiseste Razvan Marinescu, co-organizator al competitiei, in prezent cercetator postdoctoral la MIT.

„Participantii au fost foarte entuziasmati, le-a placut mult faptul ca au lucrat la o problema reala, cu impact foarte mare. Numai in Romania sunt aproximativ 270,000 de oameni care sufera de Alzheimer sau boli similare, iar acest numar se va tripla in urmatorii 30 de ani. Identificarea bolii din faze incipiente este importanta pentru a administra medicamente inainte ca celulele nervoase sa inceapa sa degenereze, si pentru a identifica persoanele care vor beneficia cel mai mult de tratamente.”

Desi marea majoritate a echipelor au constat in cercetatori din intreaga lume, la competitie au participat inclusiv echipe de studenti de la facultate sau elevi ai liceelor de pe intreg mapamondul.

„Pentru mine competitia a fost si o oportunitate de dezvoltare personala, si in urma careia mi-am dat seama ca imi place informatica”, spune Ionut Buciuman, unul dintre castigatori la categoria elevilor de liceu, absolvent al liceului Vasile Lucaciu din Baia Mare. “Daca am avea ocazia si timpul necesar, am fi dispusi sa continuam lucrul in acest domeniu.” Mai departe, echipa lui Ionut planuieste sa foloseasca banii castigati pentru a putea participa la conferinte din domeniu.

„Pe viitor, vom publica rezultatele obtinute intr-un articol stiintific si planuim sa organizam o sesiune stiintifica la conferinta internationala a Alzheimer’s Association (AAIC) in Amsterdam anul viitor, unde vom invita echipele castigatoare sa-si prezinte rezultatele obtinute”, conchide Razvan Marinescu.

Potrivit unui comunicat remis 9am, anuntata in iunie 2017, competitia TADPOLE a constat in prezicerea diagnosticului a 800 de persoane cu risc de dezvoltare a bolii Alzheimer, precum si a scorului unui test cognitiv (ADAS) si a volumului ventriculelor, niste structuri din creier care se maresc odata cu aparitia bolii Alzheimer. TADPOLE a fost organizata de o echipa de cercetatori condusa de profesorul Daniel Alexander de la University College London, si este prima competitie de acest fel care evalueaza abilitatea algoritmilor de a prezice evolutia viitoare a bolii Alzheimer. Competitia a fost sustinuta de trei dintre principalele ONG-uri care se ocupa cu boala Alzheimer: Alzheimer’s Association, Alzheimer’s Society si Alzheimer’s Research UK, care au contribuit impreuna la un fond de premii de £30,000, adica aproape 160.000 lei.

Photo caption: Echipa din Baia Mare a fost alcatuita de 5 elevi ai colegiului Vasile Lucaciu din Baia Mare: Ionut Buciuman, Alex Kelner, Raluca Pop, Denisa Rimocea si Kruk Zsolt.