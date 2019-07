"In Muntenia, Dobrogea, jumatatea de vest a Moldovei, Carpatii Orientali si local in Carpatii Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si pe arii restranse grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp", sustin meteorologii.

Vizate sunt Capitala si judetele: Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Sibiu, Prahova, Dambovita, Arges, Buzau, Dolj, Teleorman, Suceava, Neamt, Bacau, Vrancea, Braila, Tulcea, Ialomita, Constanta, Calarasi si Giurgiu.

Atentionarea intra in vigoare la ora 12:00 si este valabila pana la ora 23:00.