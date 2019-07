Te muti intr-un oras nou, fie in interes de serviciu, fie pentru ca te simti mai aproape de zona respectiva ori ca ai mai multe oportunitati? Cu siguranta, pana la impachetarea lucrurilor vei avea nevoie sa ai totul pregatit.



Gasirea unei locuinte, oportunitatile de job, identificarea scolilor din apropiere, dar si alte avantaje ale zonei sunt cateva dintre cele mai insemnate pentru ca viata ta sa fie la fel de sigura si de frumoasa si pe mai departe.

Iata mai jos 7 lucruri pe care sa le faci inainte de a te muta intr-un oras nou:

1. Gandeste-te la costurile traiului zilnic

Mai ales daca pornesti la drum dintr-un oras mic si incerci o mutare in alt oras mai mare trebuie sa tii cont de costurile zilnice, pornind de la cheltuielile de transport, pe alimente, cheltuielile pentru intretinerea locuintei sau chiar costurile hainelor. Un oras mai mare aduce pe de o parte costuri mai mari comparativ cu unul mai mic, bineinteles, toate acestea fiind raportate si la salarii mai mari. Insa, mai inainte de a face acest pas este bine sa incerci sa faci niste estimari, fie citind despre preturile practicate, fie ajungand in orasul pe care ti-l doresti ca resedinta permanenta, cercetand indeaproape toate aceste lucruri.

2. Ai in vedere cat iti ajung economiile

Mutarea intr-un oras nou presupune niste cheltuieli de inceput pe care trebuie sa le iei in calcul. Pe de o parte, daca mutarea nu presupune si schimbarea locului de munca trebuie sa intelegi daca veniturile tale vor creste sau se vor micsora, iar atunci cand pornesti cu totul de la capat trebuie sa te gandesti daca economiile pe care le ai stranse iti permit sa te ajute sa acoperi toate cheltuielile pana la urmatorul salariu.

3. Cerceteaza oportunitatile de joburi

Iata un alt lucru foarte important pe care trebuie sa il ai in vedere. Nu poti sa pornesti pe un drum nou daca nu stii care sunt oportunitatile de job pe care le ai si la care poti sa apelezi. Vei avea nevoie de un job stabil, platit, astfel incat sa poti sa iti acoperi cheltuielile si chiar sa mai faci si ceva economii. Aplica pentru job chiar dinainte de a te muta intr-un oras nou si mai mult ca sigur vei vedea daca ai sau nu sanse sa iti gasesti repede ceva pentru tine. In cazul in care stii care este jobul care ti se potriveste si ai cateva conexiuni in aceasta directie, fiind sigur de viitorul tau loc de munca, vei putea alege o locuinta chiar aproape de serviciu. Citeste cat mai multe lucruri despre compania unde urmeaza sa lucrezi, care este programul, afla daca beneficiezi de conditii de relocare si care este cultura corporatista. Cu cat vei afla mai multe informatii, cu atat va fi mai bine pentru tine si vei sti ceea ce urmeaza sa se intample

4. Ia in calcul alegerea unei locuinte care sa se potriveasca cerintelor tale

Fie ca este vorba despre un apartament inchiriat sau o garsoniera, fie despre o locuinta achizitionata, precum o vila de cumparat in Cluj Napoca, trebuie sa te decizi repede si sa faci cea mai potrivita alegere pentru tine si familia ta. Daca ai economii puse deoparte, alege sa cumperi o locuinta, iar daca nu poti, opteaza pentru inchiriere. Tine cont si de numarul membrilor de familie si in functie de acest lucru te poti orienta asupra dimensiunii locuintei tale viitoare.

5. Creeaza conexiuni sociale si profesionale

Mai inainte de a porni la drum ai in vedere daca in orasul unde urmeaza sa te muti cunosti sau nu pe cineva, daca ai prieteni, fosti colegi de facultate sau alte persoane cu care poti sa iti incepi dimineata la o cafea sau cu care sa poti sfarsi saptamana la un eveniment. Prietenii si cunostintele sunt foarte importante pentru acomodare.

6. Cerceteaza orasul mai inainte de a te muta si alege o zona potrivita tie

Nu face pasul fara sa cunosti cat mai multe detalii despre orasul unde urmeaza sa te muti. Fie ca ajungi acolo, asa cum este cel mai bine, pentru a afla cat mai multe lucruri despre anumite zone urbane, fie ca citesti mult despre aceste locuri, toate acestea sunt foarte importante. Vei afla care sunt zonele rau famate, pe care ar fi bine sa le eviti, cat de aglomerate sunt altele, care sunt conditiile de locuire, ce fel de vecini sunt in zona si mai ales poti afla care sunt locurile unde te poti relaxa, parcurile din apropiere.

7. Ai in vedere transportul public

Daca urmeaza sa folosesti transportul public spre serviciu, ai in vedere programul de circulatie, dar si cat de departe se afla de casa. Incearca sa alegi o zona apropiata de serviciu si mai mult ca sigur vei ajunge mai repede, mai ales daca esti intr-un oras mare. Daca te deplasezi cu masina personala, ia in calcul locul de parcare – orasele mari sunt foarte aglomerate.