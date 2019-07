Un pescar din Maramures sustine ca a prins mai multi pesti Piranha in apele lacului de acumularea Firiza, situat la poalele Muntilor Gutai, barbatul prezentandu-si captura pe Facebook.



Maramureseanul a precizat, in postarea sa ca, pestii Piranha au fost prinsi la sfarsitul saptamanii trecute, in timpul unei partide de pescuit pe lacul Firiza.

Un reprezentat al Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Maramures, Vasile Pop, a precizat luni, pentru Agerpres, ca in mod sigur pestele rapitor a fost eliberat intentionat in apele lacului, cel mai probabil de catre un colectionar de pesti exotici.

"Aceasta specie de peste nu e specifica apelor de munte, Romaniei in general si in mod cert un potential colectionar de pesti exotici a intrat in posesia unor asemenea exemplare, pe care ulterior le-a eliberat in apele lacului, din motive necunoscute", a spus Vasile Pop.

Conform acestuia, prezenta in apele lacului Firiza a pestelui din specia Piranha poate reprezenta un potential pericol pentru fauna lacului, dar si pentru turistii care ar intentiona sa faca baie.