Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat luni ca a transmis spre publicare Ordinul de ministru prin care se aproba o cota de interventie pentru 140 de exemplare de urs, in conditiile cresterii numarului de atacuri a acestor carnivore mari, mentionand ca a solicitat Garzii Nationale de Mediu aplicarea de sanctiuni pentru entitatile care hranesc ilegal aceste animale si ca, pe viitor, se vor da amenzi inclusiv cetatenilor care fac acest lucru.



"Trebuie sa protejam specia, sa avem grija si de noi, de toti cetatenii. (...) Raman dezamagita si, de multe ori, stupefiata atunci cand ma uit la televizor si vad (...) ca alimentam aceasta tendinta de a apropia ursul cat de mult de noi si de a ne face rau. In loc sa il lasam in pace, ii aruncam deseurile produse de noi, dandu-i posibilitatea sa coboare de la munte la ses si sa intre in anumite orase unde nu gandeau cetatenii ca vor intalni ursul in propria cale, pe strada sau in propria gospodarie. (...) Astazi am trimis deja catre Monitorul Oficial publicarea celui de al doilea Ordin de interventie pe carnivora mare urs pentru un numar de 140 de exemplare", a declarat Gavrilescu, la Sanctuarul de ursi de la Zarnesti.

Totodata, ministrul a anuntat ca a fost finalizat proiectul care prevede realizarea, pe fonduri europene, a celui de-al doilea asezamant pentru ursi, dupa Hunedoara, in judetul Brasov.

"Am reusit sa depunem, abia am terminat sa scriem, proiectul de care va spuneam de anul trecut, in urma planului de actiune pe carnivora mare, am reusit impreuna cu parteneri sa fim pregatiti pentru momentul in care se va deschide sesiunea de finantare pe POR, (...) un proiect care sa faca ordine, sa spunem, in relatia om-urs, incepand de la inventarierea lor, construind un al doilea asezamant (...) unde ursii, ori ca e ursoaica cu pui, ori ca sunt pui, sa avem grija de ei si cei care sunt indreptatiti sa ii alimenteze sa faca lucrul acesta si, nu in ultimul rand, trebuie sa facem si ciparea lor", a precizat ministrul Mediului.

De asemenea, Gratiela Gavrilescu a mentionat ca, saptamana trecuta, s-a publicat HG prin care, cu ajutorul banilor de la Fondul de Mediu, se va putea realiza studiul de prevenire pentru subzistenta carnivorei mari, scrie Agerpres.

Gavrilescu: Atacul ursilor, o problema

"Cred ca este o problema atacul acesta al ursilor. Pentru ca trebuie sa recunoastem - beneficiem de niste efecte ale schimbarilor climatice, la care de multe ori nu am putut sa ne gandim - nu am putut sa ne gandim ca va avea loc tornada in Romania si s-a intamplat. Efectul acesta al temperaturilor cand scazute, cand mai mari, tornade este de fapt nepunerea in opera a unor masuri concrete de catre om de-a lungul timpului. (...) Trebuie sa facem studiul (...) si sa prezentam situatia, asa cum este ea, intr-un Comitet pentru Situatii de Urgenta. Asa nu se mai poate, a ajuns ursul sa atace omul in plin oras care nu are nimic de-a face cu zona montana", a spus ministrul Mediului.

Ea a subliniat ca, in cazul ursilor de la Lacul Sfanta Ana, Garda de Mediu Harghita "a dat ca preventie sanctiune", aratand ca a cerut comisarilor acestei institutii masuri in cazuri similare: "Sunt de principiul intai previi, inveti, educi, dupa care urmaresti, monitorizezi si, nu au facut, le dai amenda".

De asemenea, Gratiela Gavrilescu a aratat ca singura solutie pentru a opri hranirea ilegala a ursilor de catre populatie este amenda. "Oamenii care se vor comporta asa vor primi amenda, vom trece la amenzi personale si nu o sa mai poti sa dai vina nici pe fond, nici pe custode, nici pe guvern", a precizat ministrul.

Nu in ultimul rand, ministrul Mediului a subliniat importanta educatiei in acest domeniu. "Educatia ar trebui sa o avem in primul rand de acasa. In al doilea rand, si noi, factorii implicati, guvernul, asociatiile, scoala, toata lumea trebuie sa vina si sa reeduce pentru ca aceasta inseamna civism, respect pentru societate, inseamna respect fata de tine, fata de lege. Vom incerca sa o facem tot noi, dar nu este numai atributul nostru", a precizat Gavrilescu.