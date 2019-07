Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca in ultimii ani Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, "uzand de procedee birocratice exgerate", a blocat functionarea normala a sistemului informatic al cardului de sanatate.





"De ani de zile, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - si spun Casa, desi stiu foarte clar care sunt directiile care au avut grija sa nu mearga procedurile in directia legala si normala - uzand de procedee birocratice exagerate a blocat ceea ce inseamna functionarea normala a sistemului. Si imi asum ceea ce spun, pentru ca in momentul in care niste proceduri care puteau fi finalizate, chiar cu toate contestatiile din lume, au fost uitate oferte care au expirat stand in Casa... - sunt lucruri care au ingreunat si au afectat foarte mult functionarea acestui sistem. As dori in numele celor de la Casa - desi nu este in subordinea Ministerului Sanatatii - sa imi cer scuze utilizatorilor si pacientilor care au de suferit in urma nefunctionarii sistemului la capacitatea la care a fost creat", a afirmat ministrul, intr-o conferinta de presa.

Ea a anuntat ca raportul de control de la CNAS va fi depus la DNA, dupa finalizare.

"Acest raport de control va fi depus la DNA. Sunt aici cu seful Corpului de control. Noi am studiat inca de saptamana trecuta ceea ce avem in raportul prealabil. Din punctul nostru de vedere exista fapte de natura penala. Noi, de altfel, am mai depus si anul trecut - dar nu la DNA - un document. Sunt convinsa ca institutiile statului isi vor face datoria", a spus ministrul.

Sorina Pintea a precizat ca in cursul zilei de luni se va face o procedura de achizitie in regim de urgenta, avand in vedere ca a expirat contractul pentru baza de date a sistemului informatic, scrie Agerpres.

"De 17 zile sistemul nu a functionat. Astazi s-a dat drumul la sistem. Din pacate, la ora 10,00 a inceput sa inregistreze din nou sincope. In urma acestei discutii pe care am avut-o cu reprezentantii Casei si reprezentantii Siveco, concluziile sunt mai multe. Oricum, se impun masuri urgente pentru a putea rezolva urgent, in perioada urmatoare, modul de functionare a platformei. Astfel incat in cursul zilei de azi se va face o procedura de achizitie in regim de urgenta, avand in vedere faptul ca pentru baza de date contractul a expirat. Procedura inceputa nu a fost finalizata, pentru ca este contestata. Si atunci, pentru a asigura perioada tampon, fara contractare, e nevoie de procedura de urgenta. Mentionez ca aceasta procedura ar fi trebuit sa fie facuta in momentul in care s-a constatat ca procedura de achizitie pentru contractul de mentenanta nu este finalizata. Nu poti lasa sistemele bazei informatice celei mai complexe din Romania fara mentenanta", a spus ea.

Pintea a subliniat ca este importanta achizitionarea unei infrastructuri hardware suplimentare, mentionand ca in acest moment capacitatea de stocare este ocupata in proportie de 98% si ca acest lucru risca sa pericliteze functionarea sistemului si pe viitor.