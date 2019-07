Zilnic suntem implicati intr-o multitudine de activitati pe care trebuie sa le gestionam cat se poate de bine.



De cele mai multe ori, percepem timpul ca fiind cauza nereusitelor noastre, insa nu el este problema, ci proasta organizare a propriului timp de lucru, de relaxare si de odihna. Iata 5 metode prin care poti sa fii mai productiv.

1. Bucura-te de un somn odihnitor

Somnul este un proces vital pentru functionarea sanatoasa a organismului. Un adult ar trebui sa doarma intre 7 si 8 ore pe noapte. Desi, de cele mai multe ori, responsabilitatile zilnice acapareaza tot mai mult din timpul ce ar trebui dedicat odihnei organismului, somnul nu este un lux, ci o necesitate. In timpul somnului, intregul organism se vindeca si isi intareste sistemul imunitar: creierul se curata de toxinele acumulate in timpul zilei, prin transportarea lor la ficat si eliminarea lor; formarea celulelor de mielina, care protejeaza sistemul neuronal; repararea vaselor de sange, a inimii, a celulelor si tesuturilor etc. Privarea de somn cauzeaza moartea celulelor si instalarea starii de stres.

Un somn scurt ca durata duce la tot mai putina productivitate. Pentru un somn odihnitor este nevoie sa te culci seara de seara in acelasi interval orar, sa ai o alimentatie sanatoasa, o saltea de buna calitate si, nu in ultimul rand, lenjerii de pat de calitate superioara.

2. Termina-ti majoritatea taskurilor inainte de pranz

Acest lucru este posibil prin rezolvarea celor mai dificile sarcini de indata ce incepi sa muncesti. De cele mai multe ori, suntem tentati sa incepem cu ceea ce este mai usor. In prima parte a zilei, organismul are mai multa energie, pe care o pierdem odata cu trecerea orelor, de aceea si randamentul de a fi productiv scade treptat. Gestionarea unui task nu implica alocarea unui interval de timp de lucru, ci concentrarea atentiei pe modul cel mai eficient de realizare.

3. Uita de multitasking

Multitaskingul – atunci cand omul este prins in numeroase activitati simultan si primeste o cantitate de informatie mai mare decat este necesar - cauzeaza hiperstimularea senzoriala, care constituie un obstacol major in procesul de concentrare. Pentru a fi mai productiv, e nevoie sa fii concentrat pe o singura sarcina. Evitarea folosirii telefonului, a altor dispozitive electronice, sau a oricarui lucru ce ar putea sa distraga atentia este, de asemenea, esentiala. Orice grija in plus este o clipa irosita.

4. Nu te suprasolicita

Un randament crescut depinde si de alternanta efort – relaxare. De mare ajutor poate fi sistemul Pomodoro, prin care lucrezi concentrat timp de 25 de minute, urmate de 5 minute pauza – obligatoriu! –, momente numai bune pentru relaxarea ochilor, a mintii, a muschilor, prin efectuarea unei activitati care are scopul de a te deconecta de la ceea ce faceai.

5. Formeaza-ti noi obiceiuri

Evita sa folosesti televizorul, laptop-ul, tableta sau smartphone-ul inainte de ora de culcare, deoarece lumina artificiala emisa de dispozitivul electronic tine creierul alert, transmitand organismului senzatia ca trebuie sa ramana treaz.

Obisnuieste-te cu o alimentatie sanatoasa. Masa de dimineata este foarte importanta, fiindca ofera organismului energia necesara pentru activitatile fizice si psihice ale zilei.

Practica activitati fizice, deoarece sedentarismul determina aparitia stresului, cea mai comuna, dar si cea mai periculoasa boala a societatii moderne.

Pentru eficientizarea indeplinirii sarcinilor e nevoie si de o stare psihica linistita, pe care o poti dobandi prin meditare sau contemplare, voie buna, pastrarea unei bune relatii de colegialitate, mai ales prin diminuarea gandurilor si starilor negative.

Un stil de viata bine organizat, prin care ai grija atat de trup, cat mai ales de suflet, ofera mai multa claritate fiecarei actiuni pe care o intreprinzi. Dar mai mult, eficientizarea muncii aduce si mai multa bucurie si liniste. De aceea, a fi productiv inseamna a fi stapan pe sine si a folosi timpul cu intelepciune, atat in familie, cat si la serviciu.