Ziua cea mare este in sfarsit aici, iar tu ai totul planificat, pana la ultimul detaliu. De la ceremonie la petrecere, totul este gata. Mancarea este pregatita, transportul este organizat, machiajul arata minunat, invitatii asteapta cu totii celebrarea celei mai frumoase zile din viata ta... dar in realitate, niciodata nu este asa de simplu, nu? Treaba cu problemele neprevazute este ca... ei bine, sunt greu de prevazut.



Nu stii cu exactitate ce (sau daca ceva) va merge prost, dar poti fi pregatita in fata unor situatii neasteptate. Cu putina organizare inaintea zilei nuntii (apropos, nu uita sa cauti sampon uscat pe farmec.ro, ca sa previi o coafura lipsita de volum spre venirea diminetii), totul va merge ca pe roate! Iata cateva probleme pe care le-ai putea intampina si cum poti sa le rezolvi fara griji.

Probleme cu timpul

Oaspetii tai au crezut ca ora trecuta pe invitatiile voastre de nunta este o simpla sugestie, iar acum totul se desfasoara cu intarziere. Aceasta este o situatie obisnuita pentru ziua nuntii, iar petrecerile tind sa inceapa mai tarziu si din alte motive, de la blocaje de trafic la subcontractori intarziati si multe altele. Cu toate astea, exista modalitati de a recupera timpul pierdut si de a restabili lucrurile.

Cum rezolvi: Bineinteles, crearea si distribuirea unui program detaliat in avans minimizeaza probabilitatea ca lucrurile sa ramana in urma. Daca lucrurile se desfasoara la cateva minute fata de orarul stabilit, nu sunt motive de ingrijorare. Dar daca diferenta de timp se mareste, discuta cu furnizorii de diferite servicii pentru a vedea daca se pot face ajustari in program. In loc sa faceti pozele inainte de ceremonie, poti incerca sa le „inghesui” la inceputul petrecerii. Sau muta primul dans al mirilor pe mai tarziu, astfel incat invitatii sa poata lua masa mai repede. Fii pregatita sa faci fata situatiilor ce pot aparea pe parcurs si adapteaza-te din mers!

Inflamatia picioarelor

Pantofii de nunta pot arata uimitor, mai ales in armonie cu rochia, dar adesea sunt purtati pentru prima data in ziua nuntii. Aceasta este o reteta potrivita pentru dezastru, pentru ca picioarele tale se vor revolta inca din timpul ceremoniei. Iar tu ai o intreaga petrecere in fata, in care vei fi nevoita sa dansezi in aceeasi pereche de pantofi.

Cum rezolvi: Pregatirea in prealabil este esentiala! Daca timpul iti permite, asigura-te ca in saptamana de dinaintea nuntii faci cateva ture prin casa in noua pereche de pantofi. In ziua cea mare, trebui sa ai intr-un buzunar al gentii suficienti plasturi invizibili. De asemenea, in cazul rochiilor lungi, cu trena, care curg pana la pamant, ai optiunea de a te schimba intr-o pereche de balerini confortabili, care nu se vor observa pe sub rochie.

Fa-ti o geanta „cu de toate”

Ca sa incerci sa acoperi toate posibilele situatii, ar fi o idee buna sa reunesti intr-o geanta incapatoare un ultra-kit al miresei. Aici ar trebui sa iei cu tine toate elementele esentiale pentru rezolvarea unei probleme ce poate aparea:



un set mic de cusut, in cazul unui accident al rochiei de mireasa



pastile pentru dureri de cap



o mica foarfeca



un tub de lipici



o cutie de dropsuri mentolate



multe pachete de servetele umede si uscate

Ziua nuntii este o ocazie de neuitat, iar peste ani si ani inca vei pastra cu tine amintirile acestui moment fericit din viata ta. Oricat de atent ai planifica ceremonia si petrecerea de dupa, situatii neasteptate pot aparea la tot pasul. Cel mai important este sa iti pastrezi calmul si sa incerci sa rezolve cu minim efort, pentru rezultate maxime!