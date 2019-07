De la ora 13:00, pana la ora 18:00, "in cea mai mare parte a Transilvaniei, a Moldovei, precum si in nordul Olteniei si in jumatatea de nord a Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si pe arii restranse grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp.

Local in Oltenia, Muntenia si Dobrogea vafi canicula, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau va depasi pragul critic de 80 de unitati", se arata in prima avertizare.

Judetele vizate sunt: Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava, Mures, Harghita, Neamt, Bacau, Vaslui, Galati, Braila, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea, Gorj, Caras-Severin, Mehedinti, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna si Cluj.

O a doua avertizare de cod galben intra in vigoare luni la ora 18:00 si este valabila pana marti la ora 06:00.

"In Muntenia si in sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si pe arii restranse grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40 l/mp.

Nota: perioade cu instabilitate atmosferica vor mai fi pana in dimineata zilei de miercuri indeosebi la munte, precum si in regiunile sudice si sud-estice", arata meteorologii.

Judetele vizate sunt: Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Braila, Ilfov, Calarasi, Giurgiu, Teleorman si municipiul Bucuresti.

Prognoza meteo pe Capitala

"Vremea va fi calduroasa, caniculara dupa-amiaza cand indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi usor pragul critic de 80 de unitati. Cerul va fi variabil, dar seara si noaptea gradul de instabilitate atmosferica se va accentua.

Vor fi perioade cu innorari, averse care vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce pot lua aspect de vijelie si posibil grindina.

Temperatura maxima se va situa in jurul valorii 35 de grade, iar cea minima va fi de 19…20 de grade".