Jandarmeria Suceava a reactionat in cazul barbatului din Vatra Dornei care a murit la spital , in urma unei interventii cu sprayul lacrimogen.

"O patrula de jandarmerie care asigura masuri de ordine in zona Parcului Municipal Vatra Dornei cu ocazia Festivalului de Folclor pentru Copii si Tineret a fost sesizata de o persoana ca in apropierea scenei de spectacol un barbat a atins-o in mod indecent si repetat pe fiica sa, in varsta de 12 ani. Echipajul de jandarmerie s-a deplasat in zona indicata, a identificat persoana in cauza si i-a solicitat acesteia sa se deplaseze in afara zonei de spectacol, in vederea stabilirii identitatii.

Barbatul, in varsta de aproximativ 50 de ani, din municipiul Vatra Dornei, a devenit recalcitrant si agresiv, jandarmii fiind nevoiti sa foloseasca materialele de interventie din dotare. La scurt timp barbatul si-a pierdut cunostinta, iar jandarmii au solicitat imediat echipajul medical pentru acordarea primului ajutor. Barbatul a fost stabilizat si transportat la spitalul din localitate", potrvit unui comunicat transmis de Jandarmeria Suceava, citat de hotnews.ro.

Parchetul Militar Iasi a preluat cazul si efectueaza o ancheta

"Parchetul Militar a deschis o ancheta, deja au luat dosarul si ei vor face verificari. (...) Un barbat a venit cu fetita lui de mana sa reclame la jandarmerita si baiatul care era in patrula. Fata plangea (...) Au mers sa-l scoata pe barbat din multime, l-au extras, erau in zona adiacenta spectacolului, dar a fost recalcitrant, violent (...). Era destul de corpolent si s-a opus actiunii de imobilizare a jandarmilor (...). In timpul interventiei jandarmilor, i s-a facut rau, a fost chemata salvarea, a fost resuscitat, a fost dus apoi la spital la Vatra Dornei, dupa care a fost transferat la Suceava'', a spus purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Suceava, col. Bogdan Cornaci.