"Domnul Vulcanescu trebuie sa inteleaga ca acest lucru nu este optional. Este un lucru obligatoriu. Daca dumnealui nu isi da demisia, il voi demite. Voi cere doamnei ministru, ca asa se procedeaza, am vazut in spatiu public a aparut ca i-am cerut doamnei ministru... si cand am facut numirea a venit propunerea din partea doamnei ministru a Sanatatii, aprobata de mine, il vom demite noi si vom numi pe altcineva.

Nu am intrebat daca vrea sa isi dea demisia, am spus ca trebuie sa isi dea demisia si acest lucru il va face", a spus sefa Executivului, citata de adevarul.ro.

