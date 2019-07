O patrula de jandarmi care asigura masuri de ordine in zona Parcului Municipal Vatra Dornei, cu ocazia Festivalului de Folclor pentru Copii si Tineret, a fost sesizata de o persoana ca in apropierea scenei de spectacol un barbat a atins-o in mod indecent si repetat pe fiica sa, in varsta de 12 ani, informeaza IJJ Suceava.



Update 15:01- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Suceava, col. Bogdan Cornaci, a declarat pentru Agerpres ca jandarmii au actionat in vederea scoaterii din multime si imobilizarii barbatului, dupa ce tatal si fetita au venit la o femeie jandarm sa reclame faptele suspectului.

El a precizat totodata ca Parchetul Militar Iasi a preluat cazul si efectueaza o ancheta.

"Parchetul Militar a deschis o ancheta, deja au luat dosarul si ei vor face verificari. (...) Un barbat a venit cu fetita lui de mana sa reclame la jandarmerita si baiatul care era in patrula. Fata plangea (...) Au mers sa-l scoata pe barbat din multime, l-au extras, erau in zona adiacenta spectacolului, dar a fost recalcitrant, violent (...). Era destul de corpolent si s-a opus actiunii de imobilizare a jandarmilor (...). In timpul interventiei jandarmilor, i s-a facut rau, a fost chemata salvarea, a fost resuscitat, a fost dus apoi la spital la Vatra Dornei, dupa care a fost transferat la Suceava'', a spus Cornaci.

Barbatul a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava in stop cardio-respirator, resuscitat, iar sambata dimineata a fost operat, insa ulterior a decedat.

Purtatorul de cuvant al spitalului, Mircea Macovei, a declarat presei sambata ca ''a fost adus in stop cardio-respirator, intubat, ventilat, de la Vatra Dornei'' si ''din cauza simptomatologiei abdominale s-a intervenit chirurgical, iar post-operator a decedat".

Pe de alta parte, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, a precizat ca pe numele barbatului implicat in cazul de la Vatra Dornei era in lucru un dosar de cercetare penala.

''Avea un dosar in lucru pentru act sexual cu un minor (...). Avea 55-56 de ani, mai dadea cate 5-10 lei la un copil, de regula fara adapost, ca sa-i abordeze (...). Din cate stiu, nu avea o alta condamnare pe infractiuni sexuale (...). Parchetul Militar va stabili in functie de toate probele si partea de agresiune sexuala, si partea de ucidere din culpa'', a explicat Epureanu.

Potrivit sursei citate, echipajul de jandarmerie s-a deplasat la locul indicat, a identificat persoana in cauza si i-a solicitat acesteia sa se deplaseze in afara zonei de spectacol, in vederea stabilirii identitatii, noteaza Agerpres.

Barbatul a ajuns in coma la spital, dupa ce jandarmii ar fi folosit gaze lacrimogene la cativa centimetri distanta pentru a reusi sa-l incatuseze.

Vezi video AICI.

Sambata, la circa 20 de ore de la incident, potrivit unor surse locale, barbatul ar fi incetat din viata.

"A avut infarct mezenteric total, pe care l-am operat la scurt timp dupa ce a ajuns la spital. Din acest motiv a avut encefalopatie si tulburari hidroelectrolitice si acido-bazice. Starea lui de sanatate poate explica agresivitatea si comportamentul lui. Nu are nicio legatura una cu alta, nici cu spray, nici cu altceva. Infactul era probabil de cateva zile. La noi a venit in coma deja. Putem spune ca starea lui de sanatate il facea sa fie agresiv. El a venit in coma, cu tensiune scazuta, cu status hemodinamic compromis si cu burta foarte mare. Am zis de la inceput ca are ceva in burta. Nu avea lichid, dar burta plesnea. O coincidenta cu evenimente", a spus Dorin Stanescu, seful sectiei ATI din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei, citat de adevarul.ro.