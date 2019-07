Uniunea Salvati Romania constata, cu surprindere si ingrijorare, ca Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a luat decizia de a comasa Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul National al Taranului Roman (MTR), Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” si viitorul Muzeu National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania, fara sa existe o consultare publica, dezbatere ori macar justificare a acestei hotarari. Anuntarea deciziei, printr-un singur alineat pe site-ul Ministerului, cu titlul de „Precizari”, dovedeste si ca ministrul Daniel Breaz a mintit atunci cand a sustinut, cu doar cateva ore inaintea publicarii anuntului, ca nu a fost luata o hotarare.



"USR atrage atentia ca o idee similara, de punere sub aceeasi umbrela, a Muzeului Satului, MTR si Muzeului „Grigore Antipa”, a fost avansata in 2013, de Guvernul Ponta, si ca niciunul dintre argumentele valabile la acea data nu si-a pierdut greutatea prin adaugarea Muzeului Holocaustului, ba dimpotriva.

Crearea unui astfel de complex muzeal mamut ar distruge identitatea, in unele cazuri seculara, a muzeelor componente si ar crea dificultati de management si administrare cotidiana, avand in vedere profilul extrem de diferit al institutiilor in cauza, al patrimoniului pe care ele il gestioneaza si chiar tipul de organizare muzeala (Muzeul Satului e, practic, o colectie de case de patrimoniu intinse pe cateva hectare, in timp ce restul sunt muzee pavilionare). Mai mult decat atat, viitorul Muzeu al Holocaustului ar fi astfel lipsit de identitate proprie inca dinainte de a-si incepe existenta.

'Nu exista nicaieri in lume combinatii muzeale de acest tip, in care institutii de stiinte naturale sa coexiste cu muzee etnografice si dinozaurii cu casele oltenesti. Mai ales, peste tot muzeele dedicate Holocaustului au o identitate distincta si politici muzeale proprii, care sa le permita evidentierea caracterului unic al acestei tragedii mondiale. Ii atrag atentia ministrului Breaz ca aruncarea in spatiul public, in acest mod, a unor astfel de idei deja discreditate e o bataie de joc la adresa Culturii din Romania si a oamenilor care si-au dedicat viata acestor muzee', a declarat si deputatul USR Iulian Bulai, membru in Comisia de cultura, arte si mijloace de comunicare in masa a Camerei Deputatilor.

USR ii cere premierului Viorica Dancila sa nu promoveze niciun act normativ legat de formarea acestui complex muzeal anuntat de Ministerul Culturii, in absenta unor consultari si dezbateri publice si a argumentarii detaliate a oportunitatii, a impactului asupra institutiilor existente, a modului in care le va fi afectat patrimoniul si a tipului de management propus", se arata intr-un comunicat USR.