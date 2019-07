Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene.



"Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene reprezinta un prilej de a retrai mandria ca tara noastra a scris istorie in aeronautica mondiala, nume ca Vlaicu, Vuia si Coanda ocupand loc nu doar in prima linie a marilor inventatori din acest domeniu, ci si in 'escadrila' celor care au implinit vechiul vis al omului de a cuceri cerul.

Aviatia militara ne protejeaza vietile, aviatia civila ne sporeste bunastarea si face ca vechiul ideal al multor oameni de a vedea lumea, de a intelege stiluri de viata si culturi diferite sa devina realitate.

Transmit cel mai calde ganduri, alaturi de urari de sanatate si bucurii, tuturor celor care slujesc aviatia militara si civila, precum si tuturor romanilor care isi sarbatoresc astazi ziua numelui, cu ocazia praznicului Sfantului Mare Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul aviatorilor romani.

Sunteti, zilnic, eroii nostri, dragi membri ai Fortelor Aeriene Romane. Va doresc sa va intoarceti cu bine acasa din misiunile dumneavoastra militare si civile!", se arata in mesajul premierului Dancila.