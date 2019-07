Cozmin Gusa a reactionat dupa discutia telefonica dintre Klaus Iohannis si omologul sau francez, Emmanuel Macron, potrivit careia Laura Codruta Kovesi este sustinuta de Franta pentru postul de procuror-sef european.



"La fel cum pe vremuri la teze si lucrari ne gandeam noi si cand eram ganditori sugeam pixul, asa sunt acum fel de fel de 'sugatori de pix', ei nu au nicio concluzie, dar raman la aceeasi atitudine, sa iasa treburile cum se cuvine. In cazul Kovesi, avem cativa sugatori de pix care isi doresc ca doamna Kovesi sa fie procuror general european, ca sa nu incurce jocul politic intern. Doamna Kovesi, care nu e vreo zeita, eu care am vazut filmari, inregistrari, nu pot sa gandesc ca ar fi vreo dama care ne rezolva problemele in justitia nu numai din Romania, ci din Europa.

Iohannis, fiindu-i frica de Kovesi, s-a gandit sa ii obtina un post in Europa ca sa nu deranjeze in campania electorala pentru prezidentiale. Ciolos stia treaba asta.

O intrebare adresata institutiilor statului: ce aliniament economic a cedat domnul Iohannis pentru a-l face pe Macron sa nu mai sustina candidatura procurorului francez? Fratilor, noi ne chinuim sa o punem pe Kovesi in fruntea parchetului european, ca Iohannis sa se simta confortabil, contra a ce?! Ce elicoptere, ce avioane, ce achizitii?", a spus Gusa la Realitatea TV, citat de stiripesurse.ro.