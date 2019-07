Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene.



"Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene onoreaza curajul si devotamentul temerarilor zborului. In aceasta zi, aflata sub patronajul Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul, transmitem recunostinta si admiratia noastra tuturor celor care au imbratisat nobila profesie de aviator in slujba Aripilor Romanesti.

Aceasta structura performanta a sistemului national de securitate indeplineste misiuni complexe pentru protejarea suveranitatii spatiului aerian al Romaniei, asigurarea transporturilor aeriene si cooperarea cu statele aliate in cadrul misiunilor de mentinere a pacii, precum si participarea la inlaturarea urmarilor calamitatilor naturale sau in cazul unor situatii de urgenta.

Fortele Aeriene Romane trebuie sa continue procesul amplu de modernizare, ca parte a consolidarii posturii de aparare a Romaniei, in concordanta cu deciziile NATO.

In acest context, salut lansarea misiunilor de Politie aeriana cu avioane F-16, sub comanda nationala, ca rezultat concret al acordului politic incheiat cu partidele parlamentare, la inceputul mandatului meu de Presedinte, privind cresterea finantarii cheltuielilor de aparare pana la 2% din PIB.

Toti cei implicati in industria aviatiei civile - de transport, utilitara si sportiva - contribuie la dezvoltarea tarii noastre si merita recunostinta noastra, la fel ca toti aviatorii militari si civili care salveaza vieti omenesti ori desfasoara activitati de cercetare, promovand, astfel, stiinta aeronautica romaneasca.

Dragi aviatori si membri ai Fortelor Aeriene,

Va felicit pentru integritate, devotament si tenacitate, valori care stau la baza performantei voastre. Sunt convins ca veti continua, cu acelasi profesionalism, sa contribuiti la indeplinirea de catre Romania a obiectivelor sale fundamentale de politica externa, pe linia apartenentei la NATO si UE si a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii.

Va doresc sanatate, succes si «Cer senin»!

La multi ani!", a transmis Klaus Iohannis, potrivit Administratiei Prezidentiale.