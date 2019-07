Inspectoratul de Politie Judetean Galati a intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul unui barbat care s-a sinucis, joi, sarind in Dunare in timp ce se afla pe bac, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin.



Potrivit acesteia, tragedia a fost semnalata joi dupa-amiaza la 112, victima fiind un barbat de 56 de ani. Imediat dupa incident, echipajul bacului a aruncat colacul de salvare, iar o salupa a Politiei de Frontiera s-a deplasat de urgenta in zona, insa trupul victimei nu a mai fost gasit, scrie Agerpres. Cautarile au durat pana seara, atat din salupa Politiei de Frontiera, cat si a echipei de cautare-salvare a ISU Galati. Totodata, elicopterul SMURD a survolat zona, insa, potrivit purtatorului ISU Galati, lt. col. Eugen Chirita, trupul victimei nu a fost gasit. Din surse neoficiale se pare ca barbatul suferea de o afectiune aflata in stadiu terminal si ca, desi era insotit, a reusit, la un moment dat, sa ramana singur langa parapetul bacului, de unde s-a aruncat in apa Dunarii. Reprezentantii operatorului privat Navrom Bac, care efectueaza cursele de bac peste Dunare, nu au trimis, pana acum, niciun punct de vedere cu privire la acest eveniment.

