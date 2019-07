Jurnalistul Liviu Avram susutine ca referendumul nu a fost inutil, proba putand fi facuta prin reducerea la absurd.



"Referendumul nu a fost inutil, oricat de prosteste au conceput intrebarile cei de la Cotroceni. Si proba se poate face preluand o metoda folosita in matematica: reducerea la absurd.

Sa presupunem asadar ca, prin absurd, Parlamentul adopta maine o lege de amnistie si/sau de gratiere a faptelor de coruptie. Vine aceasta lege in contradictie cu ce a spus poporul la referendum? In mod evident, da. Pentru ca dincolo de modul de formulare a intrebarii, vointa poporului a fost exprimata fara niciun fel de echivoc.

Iar daca o asemenea lege trece de CCR, ar insemna ca CCR sa puna vointa Parlamentului deasupra vointei poporului. Ceea ce nici macar aceasta Curte nu cred ca ar avea tupeul s-o faca, decat cu pretul aplicarii solutiei din Republica Moldova.

Din acest motiv, parerea mea este ca cel putin prima intrebare de la referendum nu are nevoie de valorificare legislativa - nici prin inscriere in Constitutie, nici prin inscriere in vreo lege. Simplul rezultat al referendumului ar trebui sa fie suficient.

Prostia (din lipsa de dovezi ca ar fi altceva) celor de la Cotroceni a fost ca au limitat raza de actiune a referendumului doar la amnistie si gratiere, dar nu au extins-o si la celelalte forme de clementa - cum ar fi reducerea pedespelor sau a termenelor de prescriptie. Desi Codul penal si Codul de procedura penala, care exact asta fac, se aflau sub nasul presedintelui cand a convocat referendumul.

Sa speram ca se va gasi cineva, in campania electorala, sa-l intrebe pe presedinte de ce a procedat astfel, pentru ca din proprie vointa n-a binevoit sa explice", a scris Liviu Avram pe Facebook.