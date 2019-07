Un copil in varsta de 13 ani din Deva a ajuns la spital dupa ce ar fi fost muscat de o vipera, informeaza Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara.



Dupa incident, copilul a primit ingrijiri medicale la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a spitalului din oras. I s-a administrarat serul antiviperin si apoi a fost transferat la spitalul de copii "Louis Turcanu" din Timisoara.

"Pacientul, in varsta de 13 ani, s-a prezentat la UPU in jurul orei 22,30. Avand in vedere simptomele, se presupune ca a fost muscat de vipera de un deget, i s-a administrat ser antiviperin si a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii 'Louis Turcanu' din Timisoara'.

Este foarte important ca hunedorenii sa cunoasca pericolul pe care il reprezinta viperele in aceasta perioada, modalitatile de prevenire a atacului acestora si care sunt primele masuri de ajutor care trebuie luate in caz de muscatura", a spus managerul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Deva, Delia Bada, potrivit antena3.ro.