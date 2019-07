Meteorologii anunta ca sfarsitul de saptamana va aduce temperaturi de peste 30 de grade Celsius.



"Vine un weekend frumos sub aspect meteorologic. Ploile vor fi destul de putine. Se vor semnala in mod deosebit dupa-amiaza pentru cateva ore, in zonele de deal si de munte, pe arii mai restranse in restul teritoriului.

Averse posibil mai insemnate cantitativ in aceasta dupa-amiaza in zona Carpatilor Meridionali, insa maine si poimaine nu ne asteptam la cantitati mari de apa. O incalzire a vremii va avea loc in toate regiunile, un amestec de mase care determina temperaturi de 30 si peste 30 de grade in mare parte din tara", a spus meteorologul Alina Serban la Antena 3.