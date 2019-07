"Candidat, referendum, pilule

1. Reactia de ieri la decizia CCR (privind amnistia etc) emisa de dl Dan Barna, candidat prezidential USR (sic!), demonstreaza cateva lucruri: daca nu-i convine adevarul (respectiv ca CCR are dreptate in speta), nu il accepta si nu-l rosteste (duplicitar), ne crede prosti (arogant), sau, alternativ, dansul e putin la minte, oricum sub nivelul cerut de pozitia ocupata, de sef de partid si candidat prezidential.

Sau, daca e sa glumim, a incurcat “pastilele Matrix”, ieri dimineata. In oricare din variante, dl Barna demonstreaza ca e departe de nivelul cerut unui candidat prezidential sau om de stat, e chiar ridicol uneori. Stiu, o sa spuneti ca si dl Orban a declarat cam aceleasi lucruri, dar cel putin dl Orban isi apara candidatul prezidential, s-a simtit probabil presat sa gaseasca o explicatie.

Dar dl Barna, care vrea sa-l contra-candideze pe dl Iohannis, a fost lipsit de logica. Daca tacea, filosof ramanea. Uneori, tacerea e de aur.

In ceea ce ii priveste pe “inteleptii” din politica sau nu, pretinsi in opozitie cu PSD, care se reped acum la ”gatul” lui Iohannis pe motiv de Referendum, pe motiv ca a dus institutia referendumului in derizoriu, ca intrebarile erau neclare etc, le-as spune ca nu e cazul sa fie ipocriti, ca da, asa e, intrebarile erau discutabile (fapt usor de observat si comentat de altfel in culise, off the record), dar fara Referendumul din 26 mai, foarte probabil ca PNL si USR sa nu fi invins PSD. V-ar fi placut asa, cu PSD “calare pe situatie” inaintea prezidentialelor?! Sa fim onesti si sa nu ne imbatam cu apa rece, alegerile din 26 mai au fost castigate de dl Iohannis si pierdute de dl Dragnea. Dl Iohannis le-a castigat prin Referendum si dl Dragnea le-a pierdut prin OUG 13, care i-a aratat adevarata fata, si prin tradarile din PSD.

2. De fapt, lucrurile trebuie separate. Referendumul a pus o problema politica si poporul s-a pronuntat politic: nu vrem coruptie in societate si in stat, nu prea mai vrem PSD! De aceea, referendumul a fost binevenit.

Lasand la o parte si faptul ca aproape a dus opozitia la guvernare, unde ar fi si ajuns daca liderii ei erau mai talentati si flexibili in negocieri, dar deh, cu barne nu se face un palat, cel mult o cabanuta. Dar aici trebuiau oprite lucrurile, la mesajul si efectul politic al referendumului. Legile promovate la Parlament au vrut sa exploateze juridic referendumul si au mers prea departe. Atat si nimic mai mult trebuiau sa puncteze, ieri, liderii opozitiei. Uneori e salutar sa recunosti ca ai mers prea departe. Si da, dl. Barna a mers prea departe. E problema danslui. Dar cand noi, publicul adversar al PSD, suntem serviti cu un lider si un candidat atat de slab, avem si noi o problema. Iar aici are si dl. Ciolos o lasitate, pardon, responsabilitate", a scris Catalin Predoiu pe Facebook.