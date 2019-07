O familie a fost evacuata dintr-o aeronava Tarom dupa ce sotia ar fi scuipat si jignit echipajul care a rugat-o sa elibereze locul pe care il ocupa in dreptul iesirii de urgenta si care nu-i era alocat.





Se pare ca femeia nu vorbea nici limba engleza, nici limba romana, conditie obligatorie pentru pasagerii care ocupa acest loc, informeaza Hotnews.ro.

Peste 150 de calatori au asistat la momentul in care o familie a fost evacuata brutal de la bordul aeronavei, dupa ce o pasagera din Maroc a scuipat o insotitoare de zbor si apoi a refuzat sa paraseasca aeronava, scrie Adevarul.ro.

Intreaga poveste a fost relatata de un pasager al cursei respective, pe Facebook.

Reactia TAROM:

"Iesirile de urgenta servesc unor situatii care cer evacuarea pasagerilor din aeronava in cel mai scurt timp. Prin urmare, pasagerii care ocupa un loc in imediata apropiere a acesteia trebuie sa fie dispusi sa ajute in caz de urgenta si sa vorbeasca limba engleza (de asemenea, limba companiei respective este un plus), pentru a fi capabili sa inteleaga comenzile echipajului in caz de evacuare si instructiunile de deschidere a acelor usi; aceasta regula se aplica, de asemenea, in cazul situatiei existente in cadrul acestui zbor.

Pasagerilor aflati in apropierea iesirilor de urgenta li se face un instructaj pe care acestia trebuie sa fie capabili sa il inteleaga.

In cazul de fata, pasagera perturbatoare nu intelegea si nu vorbea nici limba romana, nici limba engleza. Totodata, mentionam ca locul pe care il ocupa nu ii fusese alocat si a refuzat sa se identifice.

Pentru siguranta zborului si a pasagerilor, echipajul de cabina a actionat conform procedurilor in vigoare, rugand pasagera turbulenta sa se mute pe locul alocat la imbarcare.

Mentionam ca pasagera nu a adoptat o atitudine adecvata, motiv pentru care, conform procedurilor in vigoare, au fost chemati agentii de securitate ai aeroportului. Reiteram faptul ca pentru Compania TAROM, indiferent de context, prioritatile esentiale raman siguranta si securitatea pasagerilor, a zborului si a echipajului", se arata intr-un comunicat TAROM.