Un politist din Faget, judetul Timis, aflat in misiune in localitatea Surducu Mic a fost injunghiat cu un cutit in picior, joi seara.



Conform unor surse din cadrul Politiei Judetene Timis, un echipaj de politie de la Sectia Rurala Faget a intervenit pentru a aplana un scandal izbucnit la un local din localitatea Surducu Mic, comuna Traian Vuia. La un moment dat, unul dintre barbati a pus mana pe un cutit si l-a ranit pe un politist la un picior. Martorii spun ca rana barbatului sangera foarte tare. Politistul ranit a fost transportat de urgenta la Spitalul din Faget, pentru ingrijiri medicale, iar agresorul a fost ridicat de politisti si dus la audieri. Este vorba de un barbat de 60 de ani, informeaza News.ro. Politistii investigheaza cazul pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs evenimentul.

