Daca obisnuiesti ca dimineata sa sari peste rutina ta de ingrijire sau chiar peste micul dejun, nu este de mirare ca ziua de munca nu va fi una dintre cele mai productive.



Tocmai din acest motiv, iti venim in ajutor cu cateva sfaturi utile, pe care le poti lua in considerare daca iti doresti sa iti indeplinesti cu succes sarcinile de la birou. Indiferent daca te ocupi mai mult de ritualul de infrumusetare sau de cateva exercitii fizice care iti vor oferi energie pe parcursul zilei, trebuie sa tii cont de cateva obiceiuri de dimineata, pe care sa le respecti cu sfintenie. Iata care sunt acestea, din articolul de mai jos!

Ocupa-te corespunzator de ritualul de ingrijire a fetei

In fiecare dimineata, orice femeie are nevoie de timp suplimentar pentru a-si pregati tinuta pe care o va purta la birou si de cateva momente pentru a pune in practica un ritual de ingrijire a fetei. Astfel, dupa ce ai ales tinuta care te avantajeaza, este timpul pentru curatarea tenului si demachiere, chiar daca abia te-ai trezit. Astfel, vei indeparta orice reziduu de machiaj, iar pielea ta va fi curata si pregatita pentru aplicarea unor noi produse de ingrijire. De indata ce ai folosit un gel de curatare si o lotiune tonica, nu uita de produsele anti-aging pentru intinerirea pielii, care contin numerosi nutrienti ce combat efectul radicalilor liberi, prevenind imbatranirea prematura. Dupa aplicarea acestor produse care confera pielii fermitate si elasticitate, tenul tau este pregatit pentru machiaj! Chiar daca esti pe graba, alege un machiaj discret, care poate fi realizat in doar cateva minute. Evita folosirea exagerata a fardului de obraz sau a celui pentru pleoape si opteaza pentru un fond de ten cu textura fluida, care sa nu incarce tenul, un rimel si un ruj de culoare deschisa. Toate aceste cosmetice iti vor asigura un look potrivit pentru birou, iar tu te vei simti increzatoare in fortele proprii, reusind sa iti incepi ziua cu zambetul pe buze.

Nu uita de micul dejun si de cafea

Faptul ca micul dejun reprezinta cea mai importanta masa a zilei nu este un mit, deoarece te va ajuta sa capeti energie in timpul diminetii, fiind pregatita pentru orice provocare la job. In acest sens, pentru a-ti creste productivitatea la birou, nu uita sa iei micul dejun inainte sa iesi din casa. Poti alege sa consumi un bol de cereale cu lapte, un sandwich, un iaurt sau o omleta simpla, care iti vor fi de ajuns pana la pauza de pranz. In ceea ce priveste bauturile, in functie de preferinte, te poti indrepta catre consumul unei cafele cu lapte, a unui ceai sau a unui suc natural. Toate acestea sunt recunoscute pentru efectele energizante, de aceea bucura-te de cel putin una dintre ele. Totodata, o alternativa pentru bauturile mentionate este reprezentata de smoothie, care poate fi pregatit rapid si usor, din fructele si legumele preferate. Alege o banana, cateva boabe de rodie, o jumatate de castravete si o portocala, cu ajutorul carora vei crea un smoothie delicios si plin de vitamine, care sa iti ofere energia de care ai atata nevoie in timpul diminetii.

Include exercitiile de inviorare in rutina ta zilnica

Chiar daca obisnuiesti sa mergi la sala de fitness seara, dupa ce te intorci de la job, nimic nu te poate opri din a include in rutina ta de dimineata cateva exercitii simple, pentru inviorare. In functie de timpul de care dispui, poti aloca chiar si 10 minute exercitiilor fizice, care nu vor avea impact asupra rutinei tale generale. Este recomandat sa cauti pe internet cateva exercitii usoare, care sa iti permita sa lucrezi cele mai importante grupe de muschi, tinand cont de minutele libere. Activitatea fizica de dimineata nu doar ca iti imbunatateste tonusul, ci te ajuta sa iti cresti capacitatea de concentrare. In plus, practicarea constanta a unui set de exercitii de inviorare determina o oxigenare mai buna a creierului si iti ofera energie.

Productivitatea la birou poate fi imbunatatita cu ajutorul unor ritualuri simple, de care poti tine cont in fiecare dimineata. Acorda atentie tenului tau, nu sari peste micul dejun si bucura-te de un set simplu de exercitii, chiar inainte de a iesi pe usa. Vei vedea schimbari majore asupra modului in care te vei simti si vei capata mult mai multa incredere in tine, in doar cativa pasi.