Femeile active pe piata muncii de la o varsta tanara prezinta un risc mai scazut de declin al memoriei ulterior pe parcursul vietii, au sustinut oameni de stiinta prezenti marti la Alzheimer's Association International Conference (AAIC) 2019, desfasurata in Los Angeles, informeaza Xinhua.





Elizabeth Rose Mayeda, profesor asistent in domeniul epidemiologiei la Los Angeles Fielding School of Public Health din cadrul Universitatii din California, a studiat, impreuna cu echipa sa, 6.386 de femei americane nascute intre anii 1935 si 1956.

Cercetatorii au descoperit ca femeile prezente in campul muncii de la varsta adulta tanara pana la varsta de mijloc, chiar daca devin sau nu mame, se confrunta cu un declin al memoriei mai lent pe parcursul ulterior al vietii in comparatie cu femeile care nu sunt angajate.

Rata declinului memoriei a fost mai rapida in randul femeilor care nu au fost niciodata angajate, potrivit studiului.

Potrivit cercetatorilor, un loc de munca poate oferi femeilor beneficii care includ stimulare mentala, avantaje financiare si conexiuni sociale, iar toate acestea contribuie la limitarea tulburarilor de memorie pe masura ce inainteaza in varsta.

"Desi preliminare, concluziile cercetarii noastre ofera dovezi ca prezenta pe piata muncii in slujbe remunerate poate ajuta la prevenirea declinului memoriei mai tarziu in viata in randul femeilor din Statele Unite", a spus Mayeda.

"Cercetarile ulterioare ar trebui sa evalueze daca politicile si programele care faciliteaza participarea femeilor pe deplin in campul muncii reprezinta strategii eficiente pentru prevenirea declinului capacitatilor memoriei", a adaugat aceasta.

Doua treimi dintre persoanele care sufera de maladia Alzheimer in Statele Unite sunt femei, potrivit raportului statistic din 2019 referitor la Alzheimer, intocmit de Alzheimer's Association.

Potrivit unei teorii sustinute de mult timp, femeile sufera de Alzheimer sau alte forme de dementa intr-un procent mai mare decat barbatii intrucat femeile au, in medie, o speranta de viata mai mare. Descoperiri recente comunicate in cadrul conferintei sugereaza ca ar putea exista si alti factori care trebuie luati in calcul.

"Cercetarea comunicata astazi in cadrul AAIC ne aduce cu un pas mai aproape de raspunsul la aceasta intrebare identificand cauze biologice si sociale specifice pentru care Alzheimer are o dinamica diferita la barbati fata de femei", a precizat Maria C. Carrillo, lidera departamentului stiintific din cadrul Alzheimer's Association.

Cercetatorii de la Universitatea din Miami au analizat caracteristicile genetice ale circa 30.000 de persoane si au identificat 11 gene diferite care prezinta asocieri diferentiate pe gen in ceea ce priveste riscul de a dezvolta Alzheimer.

"Cercetarea demonstreaza ca genetica poate contribui la diferente in ceea ce priveste riscul si progresia maladiei Alzheimer la barbati fata de femei", a spus Brian Kunkle, specialist in epidemiologie genetica si cercetator asociat la Universitatea din Miami. "Sunt necesare studii suplimentare pentru a intelege gradul in care aceste gene contribuie la riscul de Alzheimer sau daca pot fi folosite pentru a identifica in mod specific barbatii si femeile cu risc de a dezvolta aceasta afectiune".

In plus, potrivit cercetatorilor de la Universitatea din California, San Diego, femeile au o capacitate de mai buna de a metaboliza glucoza la nivelul creierului in comparatie cu barbatii, in ciuda manifestarilor similare din stadiul timpuriu al maladiei Alzheimer, scrie Agerpres.

Acest lucru sugereaza ca femeile pot compensa mai bine decat barbatii schimbarile la nivel cerebral declansate in stadiile timpurii ale Alzheimer, fapt care poate contribui la o mai buna memorie verbala in aceasta faza a bolii.