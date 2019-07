Smartphone-urile mid range sunt dispozitive oneste și potrivite pentru cei care nu vor să cheltuiască o avere. Vezi în continuare câteva recomandări de telefoane ieftine cu reduceri de peste 50%.





Pentru cei care nu vor să scoată din buzunar foarte mult, dar vor un smartphone de calitate, am făcut o listă de telefoane ieftine cu reduceri de peste 50% pe care le poți cumpăra și pe care le recomandăm.

Telefoane la reducere, sub 1.000 de lei

Huawei Mate 20 Lite

Are un ecran de 6,3 inci, cu margini subțiri, culori plăcute și sticlă lucioasă pe față și pe spate. E un dispozitiv subțire, frumos și ușor, care se simte bine în mână. Sub display-ul mare, ascunde un procesor Hisilicon Kirin 710. Camera principală duală e formată dintr-un senzor de 20MP și unul de 2MP, cu efect „bokeh” realist, iar cea frontală are un senzor de 24 de MP și unul de 2MP. Bateria este de 3750 mAh, deci destul de mare. Smartphone-ul are 4 GB memorie RAM și 64 GB capacitate de stocare. Îl găsești aici, redus cu 41%.

Xiaomi Mi A1

Telefoanele chinezești ieftine și bune sunt alternative excelente la Samsung, iPhone sau alți producători mari. Ele oferă calitate, dar și rezistență, iar smartphone-ul Xiaomi Mi A1 este unul dintre acestea. La fel ca Mate 20 Lite, e un terminal mid-range cu un preț foarte bun. Are un procesor Snapdragon 625, 4 GB RAM și 64 GB spațiu de stocare. Ecranul de 5,5 inci este Full HD, iar camera duală are 12 megapixeli. Bateria are o capacitate de 3080 mAh. Noi recomandăm smartphone-ul. Îl poți cumpăra de aici, cu 35% mai ieftin.

Telefon mobil Sony Xperia XA2

Smartphone Sony Xperia XA2 este un alt mid-range foarte bun pentru cei care vor un sistem de operare foarte curat și performanțe bune. Telefonul are un afișaj Full HD de 5,2 inci și un design cu muchii imperceptibile. Astfel, ecranul se întinde dintr-o margine în cealalta și telefonul încape perfect în mână. În spatele carcasei, rulează un procesor Qualcomm Snapdragon 630. Datorită bateriei de 3.300 mAh, te poți bucura mai mult de funcționalitățile smartphone-ului. Telefonul este acum la jumătate de preț. Îl achiziționezi de aici.

Telefon ieftin, sub 500 de lei

Telefon Mobil Allview Soul X5 MINI

X5 Soul este flagship-ul brașovenilor de la Allview, dar și cel mai ieftin dispozitiv din lista noastră de telefoane ieftine cu reduceri de peste 50%. Smartphone-ul are un ecran IPS de 5, 6 inci. Are asistent vocal în limba română, AVI. Este Dual SIM și vine echipat cu un procesor Cortex-A53 quad-core, rulând cel mai recent sistem de operare, Android 8.1 Oreo. Are o memorie RAM de 2 GB și 16 GB memorie internă, care poate fi extinsă cu un card microSD de până la 128 GB. Cu Soul X5 Mini poți surprinde imagini calitative cu ajutorul camerei duale de 13MP cu LedFlash. Telefonul are o reducere de 52% în campania Stock Busters. Îl comanzi de aici.

Telefon redus cu peste 50%

Telefon mobil Nokia 7.1

Un alt telefon ieftin pe care îl găsești acum la reducere sub 1.000 de lei este acest Nokia 7.1. Ecranul PureDisplay Full HD+ are 5,84 inci.Telefonul este acoperit cu sticlă pe față și pe spate, curbat la margini pentru confort, plus o carcasă de aluminiu Cele două camere principale cu ZEISS Optics fac poze uimitoare, iar tehnologia AI îți permite să conferi o notă artistică fiecărei fotografii, cu personalizări 3D, măști și filtre. Autonomia de o zi a bateriei este suficientă pentru utilizare îndelungată de video, browsing și jocuri. Este dotat cu un procesor Qualcomm Snapdragon 636. Și acest telefon are o reducere de peste 50%. Îl găsești aici.