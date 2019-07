Autoritatile ruse au anuntat joi ca au desfiintat un centru de dezintoxicare clandestin din Siberia, in care "pacientii" dependenti de droguri sau alcoolici erau retinuti cu forta, legati cu catuse de paturi si loviti cu brutalitate pentru a-i face sa renunte la dependenta lor, relateaza AFP.



"Activitatile ilegale dintr-un centru de recuperare pentru persoanele dependente de alcool si droguri au fost oprite', a anuntat intr-un comunicat Comitetul de ancheta rus, organismul responsabil pentru cazurile penale majore, afirmand ca interventia a avut loc la inceputul lunii iulie.

Comitetul de ancheta a precizat ca a fost deschisa o procedura penala pentru "privare ilegala de libertate". Potrivit anchetatorilor, Centrul de dezintoxicare Otchag a deschis doua sucursale din 2017 in sate din regiunea Omsk, in Siberia.

Directorul centrului, care si-a promovat institutia in mod activ in zona, "nu avea nici o pregatire medicala" si pacientii erau inchisi in camere care aveau gratii la ferestre.

"Pacientii erau legati cu catuse de paturi, cu greutati legate de picioare. In cazul in care nu ascultau, pacientii erau batuti cu brutalitate. Ei nu aveau dreptul sa-si sune familiile", a mai spus Comitetul, adaugand ca "tratamentul" costa intre 15.000 si 20.000 de ruble (intre 212 si 283 de euro).

Anchetatorii mentioneaza cazul unui barbat de 25 de ani, adus cu forta la centrul de dezintoxicare dupa ce a fost batut si legat cu banda adeziva.

O inregistrare video a Comitetului de ancheta arata interventia fortelor speciale ale Garzii Nationale ruse, in timpul careia au fost confiscate medicamente si arme de foc. Zeci de persoane, barbati si femei, puteau fi vazuti inghesuiti in camere supraaglomerate.

Principalul suspect, acuzat de rapire si sechestrare, a fost plasat in arest la domiciliu.

Acest tip de centre de dezintoxicare nu reprezinta o raritate in Rusia, uneori avand loc accidente dramatice. In martie 2016, 12 persoane au murit in timpul unui incendiu izbucnit intr-un astfel de centru, de unde oamenii nu au putut iesi din cauza gratiilor de la ferestre. O tragedie similara a avut loc in aprilie 2014 in Altai (Siberia), cand opt persoane si-au pierdut viata.