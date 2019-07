Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă la PSD Mehedinţi, că a cerut ministrului Sănătăţii demiterea din funcţie a directorului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi a purtătorului de cuvânt al instituţiei, Daniel Osmanovici, după ce acesta din urmă a afirmat într-un interviu că oamenii mor indiferent dacă sistemul informatic al CNAS funcţionează sau nu. Acesta din urma isi cere scuze pe Facebook si spune ca regreta declaratia nefericita.



Dupa ce a spus ca "oamenii mor cu sau fara sistem", declaratie pentru care va fi eliberat din functie, Daniel Osmanivici, purtatorul de cuvant al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, revine cu explicatii.

"Am greșit. Mi s-a părut atât de revoltătoare speculația jurnalistului că din cauza blocajului temporar al platformei online ar putea muri oameni, încât am reacționat într-un mod total nepotrivit și lipsit de empatie. Pentru cine are răbdarea să asculte declarția mea va înțelege mai bine. În ultimele 17 zile, am explicat situația de multe de ori și am dat zeci de interviuri. Se poate întâmpla să obosești și să greșești. Îmi pare rău. Dincolo de asta, avem o mare responsabilitate față de sănătatea oamenilor și modul greșit în care m-am exprimat și s-a interpretat nu trebuie să afecteze informația că blocajul platformei online NU impactează sănătatea oamenilor. Toți pacienții SUNT ȘI POT FI îngrijiți, chiar și cu sistemul informatic TEMPORAR offline", a scris el, pe Facebook.