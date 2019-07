Magistratii Judecatoriei au respins solicitarea procurorului general de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa fie interzisa parasirea teritoriului Romaniei de catre Sorina, fetita din judetul Mehedinti, adoptata de sotii Sacarin.



Solutia pronuntata de Judecatoria Slatina este executorie. Ea poate fi atacata cu apel in termen de cinci zile de la comunicare, acesta urmand a fi depus la Judecatoria Slatina.

Potrivit avocatei familiei Sacarin, Clara Istrate, la termenul de joi, magistratii Judecatoria Slatina au unit exceptiile cu fondul cauzei.

Avocata a mentionat ca in cererea reconventionala se solicita plata unei sume de bani reprezentand cazare, diurna, salarii pentru perioada in care sotii Sacarin sunt fortati sa ramana in Romania si nu lucreaza in SUA.

"(Prin cererea reconventionala n.r.) am cerut ca in cazul in care vom fi fortati sa ramanem pe teritoriul Romaniei, timp de trei luni sau pana se solutioneaza acele dosare, sa plateasca cineva cazarea, diurna si salariile celor doi soti care vor fi fortati sa ramana in tara si care nu vor putea avea venituri din salarii si eventualul prejudiciu in cazul in care acestia vor fi concediati pentru lipsa de la serviciu, deja ei stau de doua luni in tara. (...) Asa ca cererea noastra este in mod normal intemeiata", a spus Clara Istrate, inainte de pronuntarea deciziei, potrivit Agerpres.

Avocata a mentionat ca, in situatia in care solicitarea procurorului general va fi respinsa de instanta, minora Sorina poate parasi Romania si a mentionat ca fetita poate beneficia de consiliere psihologica in SUA, conform procedurilor post adoptie, fiind deja platit un consilier in acest sens.

"Daca va fi respinsa, evident ca poate parasi Romania, consilierea se acorda in America, este deja platita anticipat, exista si acolo consilieri si psihologi vorbitori de limba romana, noi am identificat vreo 15 in afara de cel care este deja platit in procedura postadoptie", a spus clara Istrate.

Avocat: Pasaportul nu a venit inca, dar probabil s-a asteptat decizia instantei

In ce priveste starea fetitei, atat avocata cat si Ramona Sacarin au precizat ca acesta este bine, este pregatita sa plece in SUA. Clara Istrate a mentionat ca a fost facuta si evaluarea psihologica, este deja integrata in familia adoptiva si a luat in greutate un kilogram.

La termenul de luni, 15 iulie, avocatul familiei Saramat a spus ca sotii Sacarin solicita pretentii in bani de cate 30.000 de dolari pe luna pentru perioada cat stau in Romania si nu realizeaza venituri in SUA.

El a mentionat ca va formula in dosar, in scris, o cerere de disjungere a solicitarii privind pretentiile in bani astfel incat dosarul privind solicitarea procurorului general sa se judece cu celeritate.

Dosarul a ajuns la Judecatoria Slatina dupa ce competenta solutionarii cauzei a fost declinata catre aceasta instanta, pe 10 iulie, de magistratii de la Tribunalul Olt, unde a fost stramutat prin decizie a Curtii de Apel Craiova.

Curtea de Apel Craiova hotarase, pe 2 iulie, stramutarea de la Tribunalul Mehedinti la Tribunalul Olt a dosarului in care procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie solicita ordonanta presedintiala privind interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre minora Sorina.

Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a contestat in instanta decizia judecatorilor prin care fetita din Baia de Arama a fost data spre adoptie si a solicitat interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre minora.

Licu a formulat o cerere de ordonanta presedintiala catre Tribunalul Mehedinti, prin care a solicitat interzicerea parasirii tarii de catre minora. Tribunalul Mehedinti a declinat competenta catre Judecatoria Drobeta Turnu Severin.

Curtea de Apel Craiova a respins, pe 5 iulie, cererea procurorului general

Aceeasi instanta a decis, pe 11 iulie, sa respinga cererea Procurorului General de revizuire a adoptiei Sorinei, aceasta urmand a ramane in continuare la sotii Sacarin, cu dubla cetatenie romana si americana, care au adoptat-o.

Sorina a fost luata, pe 21 iunie, de catre procurorul de caz din locuinta familiei asistentei maternale din Baia de Arama, unde locuia de la varsta de un an si doua luni. Procurorul, insotit si de un psiholog si un asistent social de la DGASPC Dolj, a descins cu mascatii la familia respectiva pentru a efectua o perchezitie domiciliara, pe motiv ca fetita era adoptata de familia din Craiova care are si cetatenie americana, printr-o decizie definitiva a Curtii de Apel Craiova, iar asistentul maternal nu mai avea dreptul sa o detina pe Sorina.

Potrivit presei locale, asistentei maternale i s-a desfacut contractul de munca, iar autoritatile au considerat ca fata sta ilegal la domiciliul acesteia.

In imaginile inregistrate de sotul femeii apare fetita de opt ani, care plange si se zbate pentru a ramane alaturi de asistenta maternala, careia ii spune "mama".

Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ) a dispus inceperea urmaririi penale pentru purtare abuziva in cazul procuroarei Maria Piturca de la Parchetul Curtii de Apel Craiova, cea care ar fi bruscat-o pe Sorina, fetita de opt ani din Baia de Arama, in timp ce copilul era ridicat din casa asistentului maternal pentru a fi dat spre adoptie, potrivit unor surse judiciare.