Instagram a inceput sa ascunda numarul de ''like-uri'' si de vizualizari ale continutului publicat pe aceasta platforma, in cadrul unui test introdus cu scopul de a ''elimina presiunea'' si de directiona atentia catre distribuirea continutului de care utilizatorii sai se bucura, relateaza joi Press Association.



O reprezentanta a retelei sociale a explicat ca prin acest test, desfasurat in unele tari precum Irlanda, Italia si Australia, se doreste ca platforma sa nu mai fie perceputa ''ca o competitie''.

''Ne dorim ca Instagram sa fie un loc in care oamenii sa se simta confortabil in timp ce se exprima'', a spus Mia Garlick, director de politici in cadrul Facebook Australia si Noua Zeelanda.

''Speram ca acest test va elimina presiunea numarului de 'like-uri' ale unei postari, astfel incat sa va concentrati atentia pe distribuirea lucrurilor care va plac'', a adaugat ea.

Perioada de testare a inceput in Canada in luna mai si a fost desfasurata totodata in Brazilia, Japonia si Noua Zeelanda.

Instrumentele de evaluare utilizate in scop comercial nu vor fi afectate de acest test, a precizat purtatoarea de cuvant a Instagram.

Saptamana trecuta, Instagram a anuntat introducerea de noi instrumente de lupta impotriva hartuirii online, in incercarea de a asigura un "mediu sigur" pentru utilizatorii sai. Printre aceste noi dispozitive se numara un avertisment, generat de un software de inteligenta artificiala, care va fi trimis persoanelor care intentioneaza sa publice remarci injurioase pe reteaua de socializare.

Un alt instrument care va fi pus la dispozitie in curand, numit "restrictie", vizeaza reducerea unui posibil flux de comentarii negative in contul unui utilizator hartuit. Aceasta caracteristica este destinata unui utilizator care evita sa blocheze, sa dea unfollow sau sa raporteze agresorul de teama de a nu agrava situatia. Utilizatorul va putea restrictiona influenta unei persoane care intentioneaza sa-i faca rau, aproband sau nu comentariile acesteia si facandu-le apoi vizibile sau nu pentru altii.