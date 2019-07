La ora actuala, numarul cuplurilor care nu pot avea copii pe cale naturala este tot mai mare. Poluarea, bolile si disfunctiile aparatului reproductiv, dezechilibrele hormonale si amanarea sarcinii pot fi tot atatea cauze ale acestei situatii. Un cuplu din 6 se confrunta cu infertilitatea, problemele fiind in mod egal atribuite atat femeilor, cat si barbatilor. Recomandarea generala este ca dupa un an in care se incearca obtinerea unei sarcini, fara succes, cei doi parteneri sa se adreseze medicului.



“Fiecare luna care trece dupa implinirea acestui an scade sansa de aparitie a unei sarcini. Acesta este si motivul pentru care ambii parteneri trebuie sa faca un prim control de specialitate. Daca in cazul femeilor, varsta de 35 de ani reprezinta un prag cunoscut, exista si un prag in ceea ce priveste partenerul de cuplu. Desi spermatogeneza (formarea celulelor reproductive masculine, spermatozoizii) se mentine toata viata, calitatea materialului genetic, capacitatea de reproducere se modifica odata cu trecerea timpului. Acesta este si motivul pentru care 1 din 6 cupluri poate avea probleme de fertilitate la aparitia primului copil. In ceea ce priveste dorinta de a avea un al doilea copil, deja procentul creste si avem de-a face cu si mai multe dificultati in conceperea acestuia, chiar daca la primul lucrurile au mers mai usor”, spune medicul primar urolog Daniel Damian, din echipa centrului de fertilitate Gynera, care diagnosticheaza si trateaza probleme de infertilitate masculina.

Cauzele unei spermatogeneze cu probleme sunt multiple, de la cele de mediu, la cele congenitale si pana la anumite afectiuni din copilarie.

“In oreion, uneori, odata cu afectarea glandelor parotide, se poate produce si cea a testiculelor si aceasta situatie poate duce la disparitia completa a spermatogenezei. De vina pot fi si modificarile de maturizare a tractului urogenital inca de la nastere si aici vorbim de criptorhidie sau ectopie testiculara, mai bine cunoscuta ca “testiculul necoborat”. Studiile au aratat ca atitudinea medicala este foarte diferita acum fata de acum cativa ani. Acum, se intervine mult mai repede in cazul bebelusilor de sex masculin pentru a corecta problema. Daca inainte se intervenea pana la pubertate, acum decizia trebuie luata rapid: varsta la care se face interventia a scazut extrem de mult, la 1 an”, recomanda medicul urolog.

Excesul ponderal

In mod normal, functia reproductiva masculina este sustinuta atat prin producerea hormonilor masculini, a testosteronului, cat si prin cea a spermatozoizilor. Iar calitatea activitatii sexuale si fertilitatea au de suferit in multe situatii, excesul ponderal fiind una dintre acestea.

“In privinta greutatii, exista o explicatie destul de clara: cu totii avem si hormonii celuilalt sex: deci barbatii au hormoni feminini, estradiol, si femeile au o anumita cantitate de testosteron. Diferenta dintre cele doua componente hormonale este destul de mica, iar transformarea testosteronului in estradiol se face in tesutul gras. Deci cu cat exista mai mult tesut gras, cu atat este mai activa aceasta transformare, ceea ce influenteaza pe de o parte spermatogeneza, pe de alta parte, libidoul. Exista lucruri care tin de structura fiecarui individ, dar valorile mari ale indexului de masa corporala modifica substantial capacitatea reproductiva”, avertizeaza expertul.

Exista in continuare prejudecata conform careia o viata sexuala de calitate este echivalenta cu fertilitatea. Medicii spun ca acest lucru nu este adevarat: exista multe cazuri cand libidoul crescut se poate asocia cu infertilitatea. Un dusman redutabil al spermatogenezei este sportul practicat in exces.

Activitatea fizica face bine, dar in anumite limite

“Din punctul de vedere al ejacularii si al capacitatii fecundative, activitatea fizica face bine, dar in anumite limite. Studii recente arata ca limita ar fi reprezentata de 60-90 de minute de activitate zilnica. Ce este peste aceasta limita, se considera hiperactivitate care poate sa duca la modificari metabolice. Pe de alta parte, un element destul de important pentru functionarea normala a testiculelor este temperatura. O activitate fizica in exces duce si la modificari de temperatura la nivel testicular si asta duce la scaderea substantiala a fertilitatii. In aceeasi idee, este bine sa se evite in general expunerea la caldura mare: sauna, incalzirea scaunului de masina, lucrul cu laptopul in brate, pastrarea telefonului in buzunar. La laptop si la telefon este vorba si de undele electromagnetice”, explica medicul urolog o parte dintre cauzele infertilitatii masculine.

Suplimentele proteice si fumatul

De asemenea, mai exista doua practici frecvente care pot afecta fertilitatea: administrarea de suplimente proteice sau anabolizante si fumatul.

“Marea majoritate a substantelor prezentate ca substante proteice au structura similara anabolizantilor: tocmai, de aceea, in mod real duc la cresterea masei musculare. Anabolizantii si steroizii pot modifica spermatogeneza. Fumatul, prin anumite substante, afecteaza vascularizatia, dar are si influente hormonale. In plus, exista o afectare substantiala a activitatii sexuale precum si o toxicitate directa asupra ADN-ului spermatozoizilor. Nu toata lumea reactioneaza la fel la fumat, sunt si fumatori care au copii, dar cu certitudine, sunt nenumarate studii care arata ca fumatul afecteaza in mod negativ fertilitatea individului”, sustine specialistul.

Consumul de alcool si droguri

De asemenea, consumul crescut de alcool, dar si al unor droguri pot avea un impact asupra capacitatii reproductive.

“Se pare ca o cantitate moderata de alcool nu modifica spermatogeneza. Dar vorbim de o doza, o doza si jumatate de alcool, deci nu vorbim de un pahar de alcool tare, ci de 10 ml de alcool pur, doza acceptata. Adica 50 de ml de bautura tare sau un pahar mic cu vin. O cantitate mare de alcool modifica si spermatogeneza. De asemenea, drogurile influenteaza negativ spermatogeneza, atat marijuana, cat si cocaina, chiar in doze foarte mici. Un studiu din 2016, al cercetatorilor danezi, pe un numar mare de persoane, arata clar o modificare substantiala a fertilitatii masculine dupa folosirea acestor droguri care au un impact si asupra activitatii sexuale”, completeaza Dr. Damian.

Daca un cuplu nu poate obtine o sarcina timp de un an, specialistii recomanda consultatia intr-un centru specializat in reproducere asistata. Aceasta poate contribui la atenuarea stresului generat de intarzierea sarcinii. Si tot aceasta inseamna consiliere si orientarea catre un pachet de teste ce includ spermograma.

”Marea majoritate a persoanelor de sex masculin au modificari substantiale ale spermogramei fata de valorile de referinta de acum 10, 20 de ani. O spermograma este considerata normala din punctul de vedere al morfologiei spermatozoizilor daca peste 4 la suta din spermatozoizi arata normal. Acum 20 de ani, se considera ca 40, 50 la suta ar fi trebuit sa arate perfect normal, pentru o avea o buna capacitate fecundativa. Insa o spermograma modificata nu inseamna si o afectare substantiala a capacitatii fecundative. Pe de alta parte, putem vedea o spermograma normala, cu capacitatea fecundativa modificata. In timp, s-a dovedit ca este mult mai important cum arata materialul genetic transmis si exista teste care pot induce o anumita atitudine terapeutica, inclusiv din punctul de vedere al formelor de reproducere asistata”, spune medicul Daniel Damian, medic primar urolog.

Solutii exista si in cazul persoanelor care trec prin tratamente pentru cancer, cu afectarea capacitatii reproductive, crioprezervarea spermei numarandu-se printre acestea. In plus, mentinerea greutatii optime, sportul moderat, renuntarea la fumat si alcool, precum si o dieta mediteraneana bogata in legume, fructe, verdeturi si peste de maximum 2 ori pe saptamana, pot contribui la o mai buna spermatogeneza.