Potrivit statisticilor, 8 din 10 persoane sufera la un moment dat de boala hemoroidala. Hemoroizii fac parte din viata noastra si, cu toate acestea, oamenii inca stiu foarte putine lucruri despre ei. Rusinea exagerata, teama si lipsa cunostintelor îi determina pe multi sa sufere in tacere, ani in sir.



Hemoroizii sunt vene dilatate din plexul venos hemoroidal, asemanatoare cu varicele, dar situate la nivelul canalului anal. Se formeaza din cauza scaderii rezistentei peretelui venos si pierderii fermitatii tesutului din zona respectiva. Mostenirea genetica isi spune si ea cuvantul, facand ca lucrurile sa evolueze mai timpuriu, mai rapid sau mai lent. Apoi, stilul de viata conteaza enorm. Sedentarismul, statul ore in sir pe scaune incomode la birou, alimentatia nesanatoasa, saraca in fibre si bogata in proteine, constipatia, obezitatea, consumul de alcool, toate acestea declanseaza boala hemoroidala chiar de la varsta tanara.

Simptomele sunt neplacute: durere si disconfort in timpul defecarii, senzatie de mancarime, de arsura locala, sangerari si inflamatii. Factorii care cauzeaza boala produc si complicatiile. Hemoroizii ajung sa creasca in dimensiuni, pot aparea suprainfectii locale, ori asa-numitele tromboze sau cheaguri de sange. Dr. Dan Andronesi, medic primar chirurgie generala in cadrul OK Medical, vine cu sfaturi concrete pentru a evita riscurile si complicatiile, in cazul unui diagnostic de hemoroizi.

Ce este permis si recomandat in boala hemoroidala

- Consumul de fibre . „Tubul digestiv si, in special colonul stiu sa reactioneze in prezenta fibrelor alimentare, ele ne pastreaza noua o peristatica normala. Spre exemplu, taratele de psyllium au proprietatea de a-si mari volumul in intestin, devenind un compus vascos care mareste dimensiunea si umiditatea scaunelor”, explica dr. Dan Andronesi. Surse bune de fibre sunt semintele de in, de chia, cerealele integrale, leguminoasele, verdeturile, fructele si legumele proaspete.

- Hidratarea . Prezenta lichidelor in stomac si intestine fluidifica materia fecala si o face mai usor de eliminat, prevenind, astfel, constipatia. E bine sa bem multa apa plata, ceaiuri neindulcite, supe, ciorbe, inclusiv iaurt, chefir.

- Miscarea . Inotul, mersul cu bicicleta, urcatul scarilor sau exercitiile aerobice stimuleaza contractiile intestinale, maresc motilitatea tractului digestiv si faciliteaza trecerea alimentelor prin colon. Dar nici cu sportul nu trebuie exagerat. „Ar trebui sa facem sport, dar totul cu masura. Exercitiile solicitante care cresc presiunea abdominala pe perioade lungi modifica presiunea in venele de tip terminal. Peretele intern al venei se supara si produce substante care duc la coagularea sangelui in interior, asa aparand cheagurile de sange sau trombozele”, avertizeaza medicul.

- Igiena corespunzatoare . „Pentru a preveni infectiile, e recomandat ca dupa scaun sa folosim putin sau deloc hartia igienica, pentru a nu traumatiza si mai mult zona, apoi sa ne spalam cu apa si sapun, daca ne permit conditiile. De aceea tot mai multe toalete au bideu”, adauga specialistul.

De evitat in boala hemoroidala

- Statul prelungit pe scaun . „Este cazul soferilor, taximetristilor, corporatistilor, persoanelor care au munca de birou. Statul mult in fund face ca sangele sa balteasca in zonele joase si favorizeaza aparitia si agravarea hemoroizilor. Recomand pauzele din ora in ora, in care sa ne ridicam si sa facem cativa pasi, sa ne miscam”, precizeaza expertul.

- Consumul de alcool in cantitate mare . "Alcoolul produce vasodilatatie atat pe vasele de sange, cat si pe venele hemoroidale. Multi pacienti relateaza ca dupa o perioada de excese la acest capitol, au aparut modificari la nivelul anusului cu marirea in volum a hemoroizilor si complicatii”, mai spune Dr. Andronesi.

- Constipatia . Hemoroizii si constipatia sunt cea mai nefericita combinatie posibila. Scaunele tari zgarie mucoasa si venele hemoroidale, apar complicatii, fisuri anale, dureri, tromboze, sangerari, chiar prolaps rectal. Eforturile de eliminare a scaunului pun si ele presiune pe vasele de sange de la nivelul anusului, care se inflameaza.

- Diareea . Teama de constipatie nu trebuie sa ne impinga in extrema cealalta si sa apelam la laxative care dau diaree. Nici aceasta nu e de dorit cand exista hemoroizi. ”Scaunul se regleaza printr-un regim alimentar corect, fara laxative. Acestea din urma irita mucoasa colonului, se observa asta la colonoscopie. Iar perioadele lungi de diaree produc niste modificari, pentru ca scaunul este mai acid si afecteaza vascularizatia”, explica medicul.

- Alimentatia bazata pe proteine . „ Dietele moderne, de pilda dieta Dukan, care nu au incluse fibre alimentare, legume si fructe, predispun la constipatie ”.

- Mancarurile picante si fast-food-ul . Dr. Dan Andronesi explica: „Alimentele care ne pisca pe limba contin niste esteri care, odata cu scaunul, ajung in zona anala unde produc modificari pe vascularizatie. Mucoasa se inroseste, se produce un eritem, se mai subtiaza peretele venos, ceea ce accentueaza hemoroizii. Apoi fast-food-ul e o mancare nesanatoasa, picanta, care contine putini nutrienti, doar preparate grase, bogate in calorii, cu actiune negativa pe tubul digestiv”.

- Statul mult timp pe vasul de toaleta . "Eu le spun pacientilor mei ca toaleta nu este biblioteca. Statul cu telefonul in mana, pe Facebook, te face sa uiti pentru ce esti acolo. O defecatie prelungita traumatizeaza anusul", atrage atentia dr. Dan Andronesi.

Hemoroizii nu vor trece niciodata de la sine, mai spune medicul. „Aceste vene dilatate, odata marite, nu au cum sa se micsoreze. Nu exista nicio substanta activa medicamentoasa descoperita in lume care sa le micsoreze, nicio crema, niciun gel de la farmacie nu rezolva problema”. Astfel, cei care s-au saturat de viata cu hemoroizi, de suferinte, griji si restrictii, trebuie sa lase rusinea la o parte si sa mearga la medic. Boala hemoroidala se poate trata prin procedee minim invazive, nedureroase, cu o rata de succes foarte mare si risc de recidiva minim.