Deputatul PSD Catalin Radulescu le transmite un mesaj studentilor care beneficiaza de gratuitate pe tren.



"Pentru ca o anumita publicatie 'de duzina' din Arges spune ca recidivez (de parca un politician trebuie sa se exprime cum vor ei sau sa spuna ce vor ei ), o sa nuantez (ca pentru cei cu sapte clase) postarea mea: poate ca unii dintre voi ati facut facultatea (sau mai nou, universitatea) la distanta, la ff (n.r.- fara frecventa) sau acasa la taticu sau mamica si nu ati mers cu trenul si atunci va inteleg, insa pentru noi ceilalti care faceam 8-10 ore cu trenul, schimband chiar si doua trenuri, lucrurile sunt foarte simple.

Eu am facut facultatea de medicina la Timisoara, atunci cand din 30 de persoane care dadeau la medicina, intra unul, si in toti cei sase ani de facultate am mers cu trenul de la Timisoara la Pitesti , schimband trenul la Craiova sau Piatra Olt.

Cand era cald mergeam cu geamul deschis in compartiment, iar iarna ma zgribuleam pe canapea si ma inveleam cu ce aveam, dar de fiecare data imi plateam biletul cu bani de la parinti sau vanzand in Piata Ochco din Timisoara lucruri cumparate de la sarbii care veneau in Timisoara.

Am ajuns medic platindu-mi biletul de tren, asa cum plateam si daca vroiam sa merg la clubul studentilor, la film, la restaurant, la cursurile de arte martiale sau in vacanta la munte sau la mare. Niciodata nu am avut gratuitate la nimic.

Niciun student nu a avut gratuitate la nimic

Niciun student nu a avut gratuitate la nimic pana de curand si au fost generatii intregi, exceptionale, cu romani de exceptie in fiecare meserie. Dintr-o data, studentii vor gratuitati, spunand chiar, prin gura presedintelui ligii studentilor (un pacalici notoriu) ca ei sunt altfel decat ceilalti studenti de pana acum, mai deosebiti si mai 'cool'.

Nu am stiut daca sa rad in hohote sau sa plang, stimati jurnalisti care ii plangeti pe acesti studenti, gandindu-ma la situatia de la bacalaureatul din acesti ani.

Adica toate generatiile de pana acum, care au facut aceasta tara cunoscuta prin lume, prin ei insusi, medici redutabili, profesori emeriti, ingineri si arhitecti de exceptie care au construit toata aceasta tara, actori indragiti, scriitori, poeti si artisti plastici de renume mondial, economisti si avocati exceptionali, si care toti au platit cand au mers cu trenul, au fost mai inapoiati( ca sa nu spun altfel) si mai 'ne – cool' ca voi, iar voi niste 'iluminati' nu puteti avea rezultate, ca noi, si nu puteti munci ca sa va platiti trenul si trebuie ca guvernul sa va achite voua biletele de tren?

Fetita mea a intrat cu nota 10 la liceu si a luat bacalaureatul cu 9,82 iar cand a voit sa mearga la bunici cu trenul si-a platit biletul de tren. Nu dragii mei jurnalisti, atat timp cat fiecare generatie de romani nu va intelege sa fie responsabila, sa munceasca, sa isi respecte parintii si profesorii si sa se respecte pe ei si tara unde traiesc, si sa fie asa cum au fost fiecare generatie dinaintea lor, tara asta este pierduta.

Nu ipocrizia, lenea, fandoseala, pierderea identitatii nationale, copierea 'strainatatii', principiile 'de doi bani', indolenta si mitingurile stradale, vor duce tara asta spre ceea ce voim cu totii. Cand fiecare se va culca in gand cu aceste vorbe extraordinare,'nu te intreba ce face tara pentru tine, ci ce faci tu pentru ea', atunci vom mai avea o sansa", a scris Catalin Radulescu pe Facebook.