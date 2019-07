Este vara, sezonul distractiei a inceput, asa ca singurul lucru la care te mai poti gandi acum este urmatoarea vacanta in care vei pleca. Insa, daca vrei sa te bucuri de ea asa cum trebuie va trebui sa ai grija si de sanatatea ta.



La mare, la piscina, la munte, intr-un oras indepartat din strainatate: indiferent care este destinatia ta pentru aceasta vara, tine cont de faptul ca va trebui sa iei si cateva masuri de precautie pentru a-ti proteja organismul. Iata care sunt afectiunile cu care te poti confrunta cel mai des pe timp de vara.

Otita

Umiditatea excesiva de la nivelul urechilor, favorizata de inot sau de statul la piscina mai multa vreme, poate duce la aparitia otitei, o afectiune cauzata de bacteriile care infecteaza zona. Aceasta se manifesta prin inflamarea membranei care captuseste conductul auditiv extern (daca vorbim despre otita externa) sau a cavitatii urechii medii (daca vorbim despre otita medie). In ambele situatii, afectiunea implica o durere puternica de ureche si necesita o vizita de urgenta la medicul specialist, care va propune cel mai bun tratament pentru problema ta.

Pentru a preveni instalarea otitei atunci cand mergi la mare sau piscina, foloseste un prosop uscat pentru a absorbi de fiecare data excesul de apa din urechi, deoarece retentia apei in ureche este un factor favorizant pentru otita externa, cunsocuta si sub denumirea de otita inotatorului De asemenea, evita folosirea betisoarelor de urechi pe cat de mult posibil si, daca totusi le utilizezi, ai grija sa le folosesti numai pentru curatarea pavilionului extern al urechii si sa le manuiesti cu delicatete, astfel incat sa nu raneasca zona curatata.

Conjunctivita

O alta boala de care ar trebui sa te feresti pe timp de vara este si conjunctivita, care se manifesta prin hiperlacrimatie (o cantitate mare de lacrimi), senzatie de usturime si mancarime la nivelul ochilor, inrosirea acestora, aparitia unei secretii de culoare alb-galbuie in coltul ochilor si fotofobie (sensibilitate la lumina).

Conjunctivita este o infectie care apare din cauza unor virusuri, bacterii, alergeni sau substante iritante (toxice), inclusiv clorul folosit la tratarea apei din piscina fiind un factor daunator. Medicul oftalmolog este cel in masura sa propuna cea mai buna schema de tratament pentru aceasta problema, tinand cont de tipul de conjunctivita de care suferi (bacteriana, virala sau alergica), asa ca nu evita o vizita la cabinet.

Toxiinfectiile alimentare

Cu siguranta ai trecut si tu prin asta sau ai auzit de cel putin un caz de toxiinfectie alimentara in randul turistilor. Aceasta afectiune este des intalnita pe timp de vara, atunci cand alimentele sunt depozitate in conditii nu tocmai optime, iar caldura excesiva contribuie la contaminarea lor (cu bacterii si virusuri care afecteaza aparatul digestiv). Spalatul mainilor inainte si dupa masa, spalarea fructelor inainte de a le consuma si evitarea consumului de alimente perisabile din surse nesigure sau alimente care au termenul de valabilitate expirat sunt reguli de urmat pentru a preveni infectiile toxialimentare.

Semnele toxiinfectiei alimentare sunt usor de recunoscut: senzatie de greata, crampe, stomac deranjat, diaree si febra. Formele usoare ale toxiinfectiei alimentare nu necesita consult medical, simptomele trecand de la sine in cateva ore, interval in care trebuie sa ai grija la alimentele ingerate (trebuie sa fie spalate bine sau preparate termic la o temperatura ridicata). Daca semnele persista si intensitatea lor e din ce in ce mai mare, este cazul sa consulti medicul pentru tratament.

In concluzie, ai grija de sanatatea ta data viitoare cand pleci din vacanta. Stai departe de locurile care arata neingrijit sau care nu iti inspira incredere si respecta de fiecare data regulile de igiena!