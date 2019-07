Reprezentantii studentilor s-au intalnit miercuri cu ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu pentru a discuta masurile propuse de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici referitoare la gratuitate calatoriilor cu trenul pentru studenti si a modului in care sunt acordate bursele. Ecaterina Adronescu le-a transmis ca Ministerul Educatiei nu sustine masurile, asa cum au fost ele propuse de ministrul Finantelor.



"Doamna ministru ne-a transmis ca la rectificarea bugetara de la sfarsitul lunii nu trebuie sa existe segmentari bugetare care sa afecteze transportul gratuit al studentilor cu trenul sau acordarea burselor, iar in cazul in care vor aparea astfel de propuneri, nu vor avea sustinerea MEN", transmit intr-un comunicat de presa, reprezentantii ANOSR, potrivit Digi24.

Totusi, in ceea ce priveste limitarea numarului de calatorii, ministrul Educatiei a mentionat ca trebuie impusa o limita de varsta.

"Am prezentat situatia colegilor care sunt beneficiari ai unei burse sociale si care au nevoie de cei 578 de lei pe care ii primesc si in timpul verii, intrucat situatia financiara nu se schimba in functie de sezon. Doamna ministru a confirmat ca nu ar trebui sa se atinga nimeni de bursele sociale, insa trebuie gasita o cale de mijloc. Am sustinut faptul ca situatia burselor ar trebui sa ramana reglementata asa cum este in acest moment, fara niciun fel de modificare", se mai arata in comunicat.