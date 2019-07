Sistemului national care gestioneaza functionarea cardurilor de sanatate este blocat pentru a 18-a zi la rand.



Medicii nu pot, conform legii, sa efectueze niciun fel de operatiuni medicale fara sa le inregistreze prin cardul national de sanatate, riscand sa achite contravaloarea lor din buzunar. In aceste conditii, pacientii care nu reprezinta urgente ajung sa fie trimisi acasa, scrie Hotnews.ro.

Intr-o interventie la RFI, purtatorul de cuvant al CNAS, Daniel Osmanovici, spune ca medicii pot inregistra in offline toate operatiunile medicale, urmand ca dupa repornirea sistemului aceste operatiuni sa fie inregistrate oficial. Contactati de RFI, reprezentantii medicilor de familie declara insa ca multi medici se tem sa procedeze astfel din cauza amenzilor mari care s-au dat in situatii similare din trecut.

"Joi, 18 iulie, va fi o prima tentativa de restartare a programului", mai afirma Daniel Osmanovici, care spune ca s-au facut in ultimele zile teste de repornire a sistemului.

Chestionat in legatura cu situatia in care, in aceasta perioada lunga de blocaj, ar muri oameni din cauza lipsei serviciilor medicale, purtatorul de cuvant al CNAS declara, scuzandu-se daca este cumva cinic, ca "oamenii mor oricum, si cu, si fara sistem".