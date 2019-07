Cascada Bigar redevine punctul principal de atractie turistica din Caras-Severin odata cu sezonul concediilor, cand sute de turisti vin sa vada caderea de apa care a fost declarata ca fiind cea mai frumoasa din lume.





"In general, cei mai multi turisti se inregistreaza in lunile de vara, iulie si august, fiind si perioada de vacanta a copiilor si cea a concediilor.

Anul acesta, din cauza zilelor ploioase, au fost ceva mai putini vizitatori, dar toti cei care au venit au fost impresionati de cascada, de traseul ce duce la grota si la izvor. Daca in timpul saptamanii sunt circa 100 de oameni pe zi, la final de saptamana sunt pana la 500 de turisti pe zi", afirma Milos Paun, ranger la Parcul National Cheile Nerei - Beusnita.

Locul cu un farmec aparte

Turistii care au venit pentru prima oara la Bigar spun ca locul are un farmec aparte si ca obiectivul este mai frumos decat in fotografii. In ultimii doi ani, in zona s-au facut o serie de modernizari: a fost amenajata o poteca ce urca pana la izbuc si Grota lotrilor, dar si o scara ce coboara la baza cascadei, loc din care cascada ofera o priveliste unica, scrie Agerpres.

"De cand am venit primar cautam surse de finantare pentru Cascada Bigar. Este un obiectiv turistic de interes national, dar chiar si mondial, avand in vedere ca aici vin oameni din toate colturile lumii. Am gasit intelegere la Compania Nationala de Investitii, asa incat, am pregatit documentatia, am depus-o. Am avut mici clarificari, am publicat-o pe SEAP pentru a fi achizitionata de un constructor. Din pacate, durerea este ca, de la an, avem tot mai mari probleme cu constructorii. Probabil au foarte multe lucrari, pentru ca nu a venit nimeni la licitatie. Poate la urmatoarea publicare pe SEAP se incumeta cineva si vine sa ne ajute cu aceasta lucrare", a precizat primarul comunei Bozovici, Adrian Stoicu.

Lucrarile constau intr-o pasarela care va merge de la izbuc, pana la parcare, in realizarea de grupuri sanitare, de locuri de parcare, amenajarea zonei pentru comertul ambulant, care acum este impropriu. Valoarea proiectului se ridica la aproape trei milioane de lei, care inseamna atat bani proveniti de la CNI, de la Guvernul Romaniei, cat si din cofinantarea asigurata de Primaria Bozovici.

"Incercam, astfel, sa dezvoltam si sa aducem un plus de valoare zonei, dar si sa marim siguranta turistilor, prin investitiile pe care le facem. Pe langa cascada Bigar, avem si Morile de la Eftimie Murgu, Cheile Nerei, Lacul Dracului si multe altele", a subliniat Adrian Stoicu.

Cascada Bigar se afla la jumatatea distantei dintre localitatile Anina si Bozovici, pe DN 57B. Rezervatia Naturala Bigar cuprinde un izbuc, o pestera, un parau si o cascada, toate amplasate spre Tara Almajului, pe partea dreapta a Cheilor Minisului, acolo unde drumul intalneste, imaginar, paralela 45 latitudine nordica a globului pamantesc.

Site-ul The World Geography a alcatuit, in anul 2013, o lista cu cele mai impresionante cascade din lume, pe primul loc aflandu-se Cascada Bigar din judetul Caras-Severin.